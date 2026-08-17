Бійці ССО звільнили село Андріївка-Клевцове на Донеччині та полонили три десятки окупантів. ВIДЕО
Українські спецпризначенці успішно провели зачистку та відновили контроль над населеним пунктом Андріївка-Клевцове (радянська назва - Іскра), який російські війська тривалий час намагалися захопити малими групами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри наземної фази комплексної операції.
На Олександрівському напрямку ворог поступово просочувався в селище та намагався закріпитися на позиціях. У відповідь оператори 3-го окремого полку Спеціальних операцій у взаємодії з одним із центрів ПСО ССО провели спільну операцію зі звільнення території.
На оприлюдненому відео зафіксовано просування спецпризначенців, методичне витіснення противника з будівництва та відновлення повного контролю над населеним пунктом:
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30 військовослужбовців РФ під загрозою знищення були змушені скласти зброю та здатися в полон;
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окупанти, які продовжили чинити збройний опір, були ліквідовані на місці.
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