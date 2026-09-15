Російський БпЛА "Молнія" стартує із катапульти і вибухає одразу після запуску. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис технічної аварії та самоліквідації в лавах російських окупаційних військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські оператори безпілотників зафіксували невдалу спробу запуску ударного БпЛА типу "Молнія".

На оприлюднених кадрах показано пускову установку (катапульту) та старт літального апарата.

Проте одразу після сходження з направляючих БпЛА з невідомих причин здетонував у повітрі поблизу позиції. На щастя для самих окупантів, сила вибуху та напрямок розльоту уламків дозволили їм вижити - судячи з відеозапису, російські "дроноводи" залишилися живими.

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