Итоги недели: Проверки переводов, дивиденды Ахметову и ограничения для заробитчан

Главные новости экономики за неделю 27 - 30 апреля.

ФИНАНСЫ

Новый закон о финансовом мониторинге коснется перевода средств и пополнения счетов

Новый закон о противодействии отмыванию доходов вступил в силу с 28 апреля. Среди прочего, он устанавливает необходимость идентификации плательщика при денежных переводах, в том числе при внесении средств на банковский счет через терминал на сумму свыше 5 тыс. грн.

В то же время, в связи со вступлением в силу этого закона, Национальный банк повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Подробнее о нововведениях читайте в материале БизнесЦензор: Як банки перевірятимуть всі платежі українців

Нацбанк запускает долгосрочное рефинансирование для банков

Национальный банк предоставил девяти банкам рефинасирование на общую сумму 6,9 млрд грн под 8% годовых на срок 85 дней, а 8 мая проведет первый тендер по предоставлению банкам долгосрочного рефинансирования на срок от 1 до 5 лет.

На прошлой неделе министр финансов Сергей Марченко заявил, что подобные инструменты поддержки ликвидности в банковской системе помогут Минфину с внутренними заимствованиями.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Нацбанк вирішив провести емісію гривні

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 9,8 миллиарда

После нескольких недель перерыва Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований, разместив трехмесячные гривневые ОВГЗ на 5,38 млрд грн под 11,24%, а также долларовые облигации сроком обращения 6 месяцев на $53,3 млн под 3,29%, сроком обращения 9 месяцев – на $111,1 млн под 3,5%.

Нацбанк увеличил покупку валюты в 4 раза

Национальный банк за неделю с 27 по 30 апреля купил на межбанковском валютном рынке $115,5 млн, по сравнению с $28,6 млн неделей ранее.

ПУМБ выплатит Ахметову 2 миллиарда дивидендов

"Первый украинский международный банк" Рината Ахметова направил на выплату дивидендов 2 млрд грн прибыли за 2019 год, несмотря на неоднократные рекомендации Национального банка воздержаться от выплаты дивидендов минимум до июля.

"Укрэксимбанк" обратится за докапитализацией к Кабмину

Государственный "Укрэксимбанк" планирует обратиться за докапитализацией, заявил председатель правления банка Евгений Мецгер. По его словам, прибыли банка для этого недостаточно. При этом объем проблемной задолженности в банке – около 70 млрд грн, а среди проблемных заемщиков – "почти весь украинский бомонд".

По данным отчетности, чистая прибыль "Укрэксимбанка" по итогам 2019 года составила 63,62 млн грн, что в 13,4 раза меньше, чем за 2018 год (852,3 млн грн).

Нацбанк введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен с 3 июня

Национальный банк представил новую монету номиналом в 10 гривен, которая появится в обращении 3 июня. В НБУ обещают, что новая монета будет больше выпущенных ранее монет номиналами 1, 2 и 5 гривен, что позволит легко ее отличать.

Банки ужесточили условия кредитования бизнеса и населения

Несмотря на снижение учетной ставки, украинские банки ужесточают стандарты кредитования в ожидании замедления притока средств клиентов и роста всех рисков, прежде всего – кредитного, показал опрос банкиров, проведенный НБУ.

Верховный Суд отложил дело Суркисов о вкладах в "Приватбанке"

Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о списании депозитов семьи Суркисов при национализации "Приватбанка", заявив о давлении на судей через СМИ и интернет-сети. От решения суда в этом деле зависит судьба ряда исков Игоря Коломойского об отмене национализации банка.

Всемирный Банк выделил Украине $135 миллионов на модернизацию медицины

Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение Украине $135 млн на проекты повышения качества медицины и борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Зеленский анонсировал программу ипотечных кредитов под 10% годовых

Национальный банк и Кабинет министров до конца недели представят программу ипотечного кредитования по ставке около 10% годовых, заявил президент Владимир Зеленский. Однако пока что о новой программе ничего не известно.

"Укрэксимбанк" выделил 6 миллиардов кредита на ремонт дорог

Государственный "Укрэксимбанк" предоставил "Укравтодору" первую часть финансирования под госгарантии на сумму 5,78 млрд грн под 10,5% годовых. Всего у госбанка планируется привлечь на строительство и ремонт дорог 19,3 млрд грн до конца года.

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли

Рада рассмотрит "антиКоломойский" законопроект по ускоренной процедуре

Верховная Рада поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении для так называемого "антиКоломойского" законопроекта, к которому депутаты подали больше 16 тысяч поправок.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу

Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что правительство также хочет контролировать условия трудоустроства мигрантов.

Тем временем в среду власти запретили вылет рейса, который был организован для доставки в Великобританию украинцев, которые имеют долгосрочные контракты на работу. После скандала рейс таки вылетел с 9-часовой задержкой.

Ранее в Финляндии заявили, что могут отказаться от планов нанять сезонных рабочих из Украины из-за опасений, что украинские власти не позволят им прилететь.

Кабмин назначил главой Налоговой службы чиновника времен Януковича

Кабинет министров назначил главой Налоговой службы Алексея Любченко. В 2009 - 2012 годах он работал на руководящих должностях в налоговой под руководством сбежавших впоследствии в Россию Виталия Захарченко и Александра Клименко.

Кабмин разрешил возобновить работу 872 рынков

Кабинет министров принял решение о возобновлении работы продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер. Их соблюдение будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы.

В некоторых регионах рынки уже начали работу, власти Тернополя решили их пока не открывать, а в КГГА заявили, что столичные рынки пока что не готовы выполнить установленные Кабмином требования и будут возобновлять работу по мере из выполнения.

Кабмин отменил ограничение на рефинансирование кредитов для малого и среднего бизнеса

Кабинет министров в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" отменил ограничение в размере 3 млн грн для кредитов на рефинансирование существующей задолженности малого и среднего бизнеса.

ЭНЕРГЕТИКА

Минэкоэнерго повысило прогноз производства электроэнергии по "зеленому тарифу"

Минэкоэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год, предусматривающий рост производства самой дорогой электроэнергии по "зеленому тарифу" и снижение производства дешевой атомной на фоне падения потребления электроэнергии на 6,2%.

Рада одобрила урегулирование миллиардных долгов "Энергорынка" через выпуск ОВГЗ

Закон призван урегулировать дебиторскую и кредиторскую задолженность госпредприятия "Энергорынок" на сумму около 30 млрд грн, которая возникла до запуска нового рынка электроэнергии с июля 2019 года. В рамках расчетов с НАЭК "Энергоатом" планируется выпустить облигации госзайма.

Операторы ГТС Украины и Венгрии договорились запустить виртуальный реверс газа

Операторы ГТС Украины и Венгрии – ОГТСУ и FGSZ – договорились объединить две существующие точки межгосударственного соединения на границе в единую виртуальную точку, что упростит работу для трейдеров и позволит при необходимости импортировать весь объем транзита газа в Венгрию за счет механизма виртуального реверса.

Нацкомиссия одобрила введение стимулирующих тарифов для облэнерго

НКРЭКУ одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго (так называемый RAB-тариф). На старую базу активов предлагается ввести 1% доходности, на новую – 15%. Глава регулятора Валерий Тарасюк подчеркнул, что решение не окончательное и в ходе обсуждения может быть изменено.

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа производителям тепла и населению

Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" спецобязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

"Нафтогаз" приостановил импорт газа

"Нафтогаз Украины" пока не планирует импортировать природный газ, заявил глава правления компании Андрей Коболев. Он напомнил, что Украина вышла из отопительного сезона с рекордными запасами газа в объеме 15,8 млрд кубометров, на 26 апреля они составляют 16,4 млрд кубометров.

Луганская ТЭС Ахметова возобновила поставки угля из России

"ДТЭК Луганская ТЭС" с 1 апреля перешла на сжигание угля после возобновления поставок антрацита из России в средине марта. С июля 2019 года ТЭС использовала для производства электроэнергии газ, за поставки которого задолжала государственным компаниям более 1 млрд грн.

Цены на топливо упали за месяц на 2-3 гривни за литр

За месяц с 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС снизилась на 2,65 грн за литр – до средней по стране цены бензина А-92 в 21,16 грн/л, А-95 – 22,17 грн/л, дизтоплива – 21,62 грн/л. Автогаз за месяц подешевел на 2,07 грн за литр – до средних по Украине 8,49 грн/л.

ТРАНСПОРТ

Wizz Air откроет базу в аэропорту "Львов"

Венгерская авиакомпания Wizz Air 1 июля откроет новую базу в аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320. Она станет уже второй базой авиакомпании в Украине. Кроме того, Wizz Air планирует открыть 7 новых маршрутов из украинских аэропортов.

МВД отложило запуск системы автоматической фиксации правил дорожного движения

Министерство внутренних дел приняло решение отложить запланированное на 1 мая начало работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

"Укрзализныця" начала поиск поставщиков 200 новых электровозов

"Укрзализныця" объявила о начале отбора производителя электровозов для обновления своего парка. В целом планируется закупить 205 новых электровозов при условии локализации их производства в Украине на уровне 25-30%.

Вопрос консультаций "Укрзализныци" и Deutsche Bahn "поставлен на паузу"

Вопрос сотрудничества "Укрзализныци" и Deutsche Bahn в плане оказания консультационных услуг немецкой компанией переносится на неопределенный срок, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

КОРПОРАЦИИ

Прибыль "Нафтогаза" превысила 63 миллиарда благодаря выплате от "Газпрома"

Согласно обнародованной отчетности, группа "Нафтогаз" в 2019 году увеличила чистую прибыль до 63,3 млрд грн, что в 5,5 раз больше, чем в 2018 году (11,6 млрд грн). Эта сумма включает 55,7 млрд грн, полученные от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Укрзализныця" увеличила прибыль в 15 раз

"Укрзализныця" по итогам работы в 2019 году получила 3 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 203,9 млн грн прибыли за 2018 год. При этом доход от реализации продукции "Укрзализныци" по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 8,4% – до 90,4 млрд грн.

В то же время выплаты вознаграждения 7 членам правления компании в 2019 году выросли почти вдвое – до 71,42 млн грн, по сравнению с 39,65 млн грн в 2018 году.

"Энергоатом" сократил чистую прибыль до 3,7 миллиарда

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в 2019 года сократило чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн.

Прибыль "Укрэнерго" упала на 28%

НЭК "Укрэнерго" в 2019 году сократило чистую прибыль на 28,4% (на 738,63 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 1,86 млрд грн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ в очередной раз провела обыски на нелегальной табачной фабрике в Желтых водах

Служба безопасности Украины объявила о прекращении деятельности преступной группы, которая организовала незаконное изготовление табачной продукции в Днепропетровской области. В ходе обысков на складах сотрудники СБУ обнаружили нелегальных сигарет на 100 млн грн.

Судя по оперативному видео, о ликвидации незаконного производства сигарет на этой же фабрике в январе 2020 года заявляла прокуратура Полтавской области, а в прошлом году - Нацполиция и ГФС.

Дорожные компании из одного объединения получили 85% подрядов на ремонт дорог

В марте-апреле 2020 года на ремонт и эксплуатационное содержание дорог провели тендеры на 24,26 млрд грн, из этой суммы входящие в объединение "Национальная ассоциация дорожников Украины" компании получили подряды на 85% общей суммы или 20,4 млрд грн, подсчитали журналисты издания Наші гроші.

Суд отменил взыскание в госбюджет 50 миллионов залога за Микитася

Антикоррупционный суд пересмотрел свое решение взыскать в госбюджет 80 млн грн залога, внесенного за экс-нардепа Максима Микитася, за нарушение возложенных на подозреваемого судом обязанностей.

Рассмотрев апелляцию адвокатов, суд решил взыскать только 30 млн грн, увеличив общую сумму залога до 100 млн грн. Таким образом, чтобы оставаться на свободе, экс-нардеп должен довнести 50 млн грн залога.

НАБУ сообщило о подозрении партнерам сына Гладковского в деле "Укроборонпрома"

Детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам по делу компании "Оптимумспецдеталь", которая фигурировала в коррупционном скандале о поставке запчастей предприятиям "Укроборонпрома".

По данным Bihus.Info, речь идет о директоре фирмы, фактическом бухгалтере, а также Виталии Жукове и Андрее Рогозе, которые вместе с сыном Олега Гладковского Игорем были фигурантами скандального журналистского расследования.

Беглый судья Татьков смог вернуть арестованную недвижимость в Украине

Агентство по розыску и менеджменту коррупционных активов остановило отбор управляющих для 93 объектов недвижимости, которые были арестованы в рамках расследования дела бывшего председателя Высшего Хозяйственного Суда Виктора Татькова, в связи с отменой ареста этих активов.

Экс-нардеп Журжий купил долю "Газпрома" в "Газтранзите" со скидкой в 600 миллионов, – НАБУ

Фонд под управлением компании бывшего народного депутата от "Самопомочи" Андрея Журжия купил 40% акций компании "Газтранзит", ранее принадлежавший российскому "Газпрому", по заниженной на 600 млн грн цене, считают следователи НАБУ. По их просьбе суд передал этот пакет акций в управление АРМА.