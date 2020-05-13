Минфин надеется получить $1,1 миллиарда от МВФ до конца месяца

Министерство финансов надеется получить первый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,075 млрд до конца мая.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил глава министерства Сергей Марченко.

"Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая, объем – $1 миллиард 75 миллионов долларов США", – сказал министр.

Как сообщалось, на заседании 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении так называемый "антиКоломойский" закон, которым среди прочего исключена возможность возвращения "Приватбанка" бывшим собственникам по решениям судов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль перед этим заявил в парламенте, что Украина может получить денежный транш от МВФ в конце мая.

Ранее Шмыгаль заявил, что сейчас обсуждается новая программа сотрудничества stand-by объемом $5 млрд, из которых $3,5 млрд правительство надеется получить для финансирования расходоы госбюджета в 2020 году.

Как сообщалось, на минувшей неделе представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Фонд начали обсуждать 18-месячную программу stand by вместо предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом около $8 млрд.

Минфин надеется завершить переговоры с МВФ после принятия так называемого "антиКоломойского" закона на текущей неделе.

Тем временем МВФ сменил главу миссии в Украине – вместо Рона Ван Родена с 1 мая ее возглавила Иванна Владкова Голлар, которая ранее руководила миссией в Молдове и Северной Македонии.