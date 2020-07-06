Смолий предупредил о рисках значительной эмиссии гривни

Национальный банк Украины (НБУ) не может финансировать дефицит госбюджета и допустить бесконтрольную эмиссию гривни из-за рисков роста инфляции и обесценивания национальной валюты.

Об этом бывший глава НБУ Яков Смолий заявил в интервью Lb.ua, передает БизнесЦензор.

Он отметил, что с предложением профинансировать дефицит госбюджета за счет эмиссии выступали представители властей, приводя в пример центробанки США, Китая и Германии. Однако в отличие от этих стран, украинская валюта не является свободно конвертируемой, что делает невозможным применение такого решения в Украине.

"Мы выпустим эмиссионную гривню, и какие будут последствия? Гривни станет больше, а размер экономики останется тот же. Это значит, что вырастут цены. Условно у нас есть 100 единиц товара и 1000 единиц денег в свободном обращении. То есть единица товара стоит 10. А завтра мы выпустим еще 1000 денег, а товара же больше не выработалось, поэтому этот товар будет стоить уже 20. Пусть не все идет на цену. Вторая часть идет на покупку валюты, что уже влияет на курс. И тогда в обоих случаях инфляция ползет вверх", – пояснил Смолий.

В то же время экс-глава НБУ отметил, что Национальный банк с апреля проводит аукционы по рефинансированию, что является эмиссией, но ее объемы несущественны.

"Они эмиссионные, но это контролируемая величина, в общей массе не оказывает большого колебания ликвидности. А когда речь идет о 100-200 миллиардов – это уже существенно. К тому же, каналы эмиссии бывают разными. Мы выпускаем гривню через кредиты рефинансирования и покупку валюты в резервы, но одновременно удаляем через депозитные сертификаты", – отметил Смолий.

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Как сообщалось, ранее глава совета НБУ Богдан Данилишин, которого называют среди кандидатов на пост главы Национального банка, заявил о планах увеличить объемы предоставления рефинансирования для банков и ослабить требования к залогам по таким кредитам.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

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