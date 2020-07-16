Комитет Рады одобрил кандидатуру Шевченко в главы Нацбанка
Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту назначить на должность главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, действующего главу государственного "Укргазбанка".
Об этом в Facebook написал нардеп, член финкомитета Ярослав Железняк, передает БизнесЦензор.
"Только что наш финансовый комитет рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко. "За" проголосовало большинство коллег. 1 против, 5 воздержались", - сообщает Железняк
"Голосование в Раде уже сегодня утром", - добавил нардеп.
Как писал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.
3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.
Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.
На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.
До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки
Им стал нынешний глава крошечного государственного "Укргазбанка" Шевченко Кирилл Евгеньевич.
Причина решения проста - данный товарищ обладает с точки зрения Зеленского всеми необходимыми для него качествами.
- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.
- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.
- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.
- абсолютная управляемость.
- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.
Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
Классика. микро-Приват.