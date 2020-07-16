Комитет Рады одобрил кандидатуру Шевченко в главы Нацбанка

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту назначить на должность главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, действующего главу государственного "Укргазбанка".

Об этом в Facebook написал нардеп, член финкомитета Ярослав Железняк, передает БизнесЦензор.

"Только что наш финансовый комитет рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко. "За" проголосовало большинство коллег. 1 против, 5 воздержались", - сообщает Железняк

"Голосование в Раде уже сегодня утром", - добавил нардеп.

Как писал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки