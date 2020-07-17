МВФ пожелал сохранение независимости Нацбанка при новом главе

В МВФ пожелали успеха новому главе НБУ Кириллу Шевченко и пожелали, чтобы независимость Национального банка Украины и присущий регулятору высокий уровень профессионализма были сохранены при его руководстве.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, которое Укринформ имеет в своем распоряжении, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Кирилл Шевченко был утвержден Председателем Национального Банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. На протяжении последних лет эффективное проведения Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины", - заявляет МВФ.

"Главное, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были убережены и во время руководства нового Председателя", - говорится в заявлении.

Как писал БизнесЦензор, Верховная Рада проголосовала за постановление о назначении Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки