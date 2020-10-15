Совет Нацбанка соберется на внеочередное заседание

Внеочередное заседание Совета Национального банка Украины (НБУ) начнется в 10:30 16 октября.

Об этом сообщил член Совета Виктор Козюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что, согласно повестке дня, планируется рассмотреть вопрос об аудиторской фирме и организационные вопросы.

По словам Козюка, по состоянию на утро 15 октября Совет НБУ не получал представление от главы Нацбанка о прекращении полномочий его заместителей.

"Из-за напряженного и сложного графика консультаций с нашими международными партнерами я недоступен для комментариев до 13:00 16 октября 2020 года", – ответил на запрос агентства член Совета НБУ Виталий Шапран.

В свою очередь в интервью Liga.net первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что раньше правлению НБУ было известно, когда состоится заседание Совета, оно понимало повестку дня, но "сейчас все проходит втайне".

"Это не соответствует принципам корпоративного управления и уж точно не идет в пользу нашей экономике – мы создаем неопределенность там, где ее нет и не должно быть. Получается, Совет НБУ – это некий "троянский конь" внутри Нацбанка", – добавила она.

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Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.

Основанием для соответствующих решений стала публикация в Kyiv Post. Позже Кирилл Шевченко заявил, что Совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

По словам Рожковой, Шевченко не объяснял ей, как именно была нарушена политика "единого голоса".

"Никаких коммуникаций с нами на эту тему не было. Решение Совета стало для нас большой неожиданностью", – добавила она.

"По поводу обвинений в том, что комментарий Kyiv Post имел негативное влияние на наше сотрудничество с международными партнерами, отмечу, что наш комментарий прошел незамеченным для международного сообщества и внутреннего рынка в отличие от решения Совета Национального банка неделю спустя. На решение Совета отреагировали и в МВФ, и в посольстве США", – подчеркнула Рожкова в интервью.

Она добавила, что выговор – это очень серьезно. При этом уточнила, что пока не занималась изучением этого вопроса, указав на множество нюансов, начиная от полномочий Совета и заканчивая предметом самого выговора.

Рожкова отметила, что у Нацбанка нет внутренних документов, которые конкретизировали бы основания потери безупречной деловой репутации, которая согласно закону о НБУ может стать основанием для увольнения.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.