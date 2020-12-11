Нацбанк вновь лишил Рожкову большинства полномочий

Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Согласно новым изменениям, замглавы НБУ Екатерина Рожкова стала возглавлять Финансово-административный и операционный блок регулятора, в то же время ее лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Финансово-административный и операционный блок с сегодняшнего дня подчиняется первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой. В состав этого блока отнесены Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка", – сказано в сообщении.

До последнего времени Рожкова отвечала за направления Методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений и Защиты прав потребителей финансовых услуг, которые теперь переданы другим чиновникам НБУ.

Также меньшее количество подразделений теперь подчиняется председателю Национального банка Кириллу Шевченко. В частности, решено разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями между различными вертикалями подчинения.

Согласно изменениям, вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы" разделена на две вертикали "Пруденциальный надзор" и "Общий блок".

К вертикали "Общий блок", оставшийся под контролем главы НБУ Шевченко, относятся следующие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Управление финансовых и операционных рисков, Офис НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

К вертикали "Пруденциальный надзор", которой будет управлять Ярослав Матузка, теперь отнесены следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали "Рыночные операции" НБУ, которая остается под управлением Юрия Гелетия, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.

"Принятию решения о перераспределении вертикалей подчинения предшествовали плодотворные консультации с международными партнерами", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национального банка. В частности, у МВФ были вопросы в отношении конфигурации правления НБУ.

Напомним, 20 октября правление Национального банка приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения Рожковой, передав значительную часть ее полномочий непостредственно главе НБЦ Кириллу Шевченко.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.