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Новини
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Нацбанк вновь лишил Рожкову большинства полномочий

Нацбанк вновь лишил Рожкову большинства полномочий

Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Согласно новым изменениям, замглавы НБУ Екатерина Рожкова стала возглавлять Финансово-административный и операционный блок регулятора, в то же время ее лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Финансово-административный и операционный блок с сегодняшнего дня подчиняется первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой. В состав этого блока отнесены Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка", – сказано в сообщении.

До последнего времени Рожкова отвечала за направления Методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений и Защиты прав потребителей финансовых услуг, которые теперь переданы другим чиновникам НБУ.

Также меньшее количество подразделений теперь подчиняется председателю Национального банка Кириллу Шевченко. В частности, решено разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями между различными вертикалями подчинения.

Согласно изменениям, вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы" разделена на две вертикали "Пруденциальный надзор" и "Общий блок".

К вертикали "Общий блок", оставшийся под контролем главы НБУ Шевченко, относятся следующие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Управление финансовых и операционных рисков, Офис НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

К вертикали "Пруденциальный надзор", которой будет управлять Ярослав Матузка, теперь отнесены следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали "Рыночные операции" НБУ, которая остается под управлением Юрия Гелетия, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.

"Принятию решения о перераспределении вертикалей подчинения предшествовали плодотворные консультации с международными партнерами", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национального банка. В частности, у МВФ были вопросы в отношении конфигурации правления НБУ.

Напомним, 20 октября правление Национального банка приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения Рожковой, передав значительную часть ее полномочий непостредственно главе НБЦ Кириллу Шевченко.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.

НБУ (9267) Шевченко Кирило (153) Рожкова Катерина (266)


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Топ коментарі
+4
Наркоману дали грошей шо б він не коловся і от знов.
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11.12.2020 15:00
+3
Звільнити МВФ не дасть, то вони витискають. Фу, пліснява.
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11.12.2020 14:54
+2
Коли конкурс на цю посаду виграє фейсбучний "фахівець" типу тебе)))
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11.12.2020 15:29
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Это к деньгам
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11.12.2020 14:50 Відповісти
Коли цю не дуже розумну жінку вже виженуть з роботи?
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11.12.2020 15:12 Відповісти
Коли конкурс на цю посаду виграє фейсбучний "фахівець" типу тебе)))
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11.12.2020 15:29 Відповісти
стоило МВФ дать 600 млн - и клоуны-зелохи возомнили себя наполеонами))
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11.12.2020 17:26 Відповісти
Звільнити МВФ не дасть, то вони витискають. Фу, пліснява.
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11.12.2020 14:54 Відповісти
Наркоману дали грошей шо б він не коловся і от знов.
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11.12.2020 15:00 Відповісти
настолько токсичная история как вывод денег Рожковой из Платинума на счета акционеров вообще должна была поставить крест на ее карьере, но нет же! она еще и должность в нбу получила) типичное крышевание
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11.12.2020 15:35 Відповісти
Там десятки таких же эпизодов. Разграбление банков под крышей НБУ. В основном в 2014-2015 годах.
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11.12.2020 18:38 Відповісти
каких именно банков? Тех в которых хозяева обосравшись Путина и русского мира вывели все ликвидные активы в валютный кэш в свои оффшорные компании, а затем они пришли в НБУ и начали просить рефинанс на всю кассу, угрожая тем что мол набегут вкладчики, а денег нет, начнутся беспорядки в стране. И это в ситуации, когда страна тратила огромные деньги на то, чтобы худо бедно обеспечить армию и отбиться от ***** на востоке
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11.12.2020 23:48 Відповісти
Именно эти банки. И вы правильно описали, то что они делали.
Некоторым даже дали рефинанс, который они тоже вывели.

Ну и кто из этих грабителей-мародёров понёс ответственность?
А может их крышонули за то что поделились?
Для аферы таких масштабов крыша нужна в през кресле и в НБУ никак не меньше.
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12.12.2020 08:43 Відповісти
Очень яркий пример "судьбы реформатора" в коррупционном болоте. Это инструкция Юрию Бутусову что его ждало в МО даже на должности зам министра.
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11.12.2020 16:43 Відповісти
Правление Гонтаревой запомнилось на всю жизнь, и, естественно, без команды такого "успеха" не было бы, и то, что член её команды выбывает из игры, сожалений не вызывает, а скорее даже наоборот.
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11.12.2020 17:52 Відповісти
Да уж, если в личке есть мутная история, то потом сколько из кожи не вылазь, всё равно эту страничку будут перечитывать
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11.12.2020 18:15 Відповісти
а в чем "успех", можете написать?
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11.12.2020 20:44 Відповісти
зелені дятли справді вважають що МВФ інформацію не отримує ..ну-ну
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11.12.2020 19:04 Відповісти
эта рожковая баришня помогла пороху с богатыревой и зелень подумала что трудно будет найти более информированную и професси......анальную, ручную фигуру. а так как на нее по всей видимости куча компромата, она лучше любой дрессированной собаки, которая знает что могут отобрать косточку а то и под хвост (в тюрьму) дать. вот и "процветает"
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11.12.2020 19:17 Відповісти
с богатыревой? ясно-понятно
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11.12.2020 23:49 Відповісти
нихрена не понятно, что тебе ясно- понятно?
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12.12.2020 09:34 Відповісти
Ставленики гауляйтера Украны Ермака-Козыря от руSSкого мира потихоньку делают свое дело, дело деда кабаева-кривоногих по уничножению государства Украина.
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12.12.2020 03:23 Відповісти

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