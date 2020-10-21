Глава Нацбанка лишил Рожкову большинства полномочий (обновлено)

Правление Национального банка Украины (НБУ) на собрании 20 октября приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе Нацбанке.

Так, в соответствии с решением правления, за Рожковой будет закреплена новая вертикаль "Регулирование финансового сектора", в которую вошли департаменты методологии регулирования деятельности банков и небанковских финучреждений, по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ и управление защиты прав потребителей финуслуг. В нее также войдет Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по состоянию на 16 октября Рожкова отвечала за вертикаль "Пруденциальный надзор", которая решением правления НБУ была присоединена к "Общему блоку", в результате чего была создана вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы". За новую вертикаль будет отвечать глава НБУ Кирилл Шевченко.

В новую вертикаль входят, в частности, департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финуслуг, которые ранее значились в подчинении Рожковой.

В НБУ уточнили, что руководство и контроль по вертикали "Монетарная стабильность", по-прежнему будет осуществлять заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

Кроме того, Департамент стратегии и развития отнесен к вертикали "Платежные системы и денежное обращение". Как и ранее, руководство и контроль за этой вертикалью будет осуществлять замглавы НБУ Алексей Шабан.

"Необходимость обновления вертикалей подчинения центробанка обусловлена ​​расширением мандата Национального банка, в частности в сфере регулирования рынка небанковских финансовых учреждений. Регулятор должен отделить методологическое сопровождение и нормативно-правовое регулирование деятельности участников рынков небанковских финансовых услуг от функций надзора за ними", – пояснили в НБУ.

В связи с этим Национальный банк создал новую вертикаль подчинения "Регулирование финансового сектора", который будет осуществлять методологическое сопровождение деятельности участников банковского и небанковского финансовых рынков.

Как сообщал БизнесЦензор, Евросоюз напомнил о необходимости сохранения независимости НБУ для выделения помощи Украине.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.