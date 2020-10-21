БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 212 24

Глава Нацбанка лишил Рожкову большинства полномочий (обновлено)

Глава Нацбанка лишил Рожкову большинства полномочий (обновлено)

Правление Национального банка Украины (НБУ) на собрании 20 октября приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе Нацбанке.

Так, в соответствии с решением правления, за Рожковой будет закреплена новая вертикаль "Регулирование финансового сектора", в которую вошли департаменты методологии регулирования деятельности банков и небанковских финучреждений, по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ и управление защиты прав потребителей финуслуг. В нее также войдет Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по состоянию на 16 октября Рожкова отвечала за вертикаль "Пруденциальный надзор", которая решением правления НБУ была присоединена к "Общему блоку", в результате чего была создана вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы". За новую вертикаль будет отвечать глава НБУ Кирилл Шевченко.

В новую вертикаль входят, в частности, департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финуслуг, которые ранее значились в подчинении Рожковой.

В НБУ уточнили, что руководство и контроль по вертикали "Монетарная стабильность", по-прежнему будет осуществлять заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

Кроме того, Департамент стратегии и развития отнесен к вертикали "Платежные системы и денежное обращение". Как и ранее, руководство и контроль за этой вертикалью будет осуществлять замглавы НБУ Алексей Шабан.

"Необходимость обновления вертикалей подчинения центробанка обусловлена ​​расширением мандата Национального банка, в частности в сфере регулирования рынка небанковских финансовых учреждений. Регулятор должен отделить методологическое сопровождение и нормативно-правовое регулирование деятельности участников рынков небанковских финансовых услуг от функций надзора за ними", – пояснили в НБУ.

В связи с этим Национальный банк создал новую вертикаль подчинения "Регулирование финансового сектора", который будет осуществлять методологическое сопровождение деятельности участников банковского и небанковского финансовых рынков.

Как сообщал БизнесЦензор, Евросоюз напомнил о необходимости сохранения независимости НБУ для выделения помощи Украине.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.

Джерело:  Интерфакс-Украина
НБУ (9275) Шевченко Кирило (153) Рожкова Катерина (266)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+7
Не мытьем, так катаньем. Ну-ну...

P.S. А сколько билеты до Ростова стоят?
показати весь коментар
21.10.2020 13:19
+5
Рожкова - ватница, которая на рашу работала
показати весь коментар
21.10.2020 18:08
+4
Не можуть зелені нарити ті схеми. Допоможіть.
показати весь коментар
21.10.2020 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не мытьем, так катаньем. Ну-ну...

P.S. А сколько билеты до Ростова стоят?
показати весь коментар
21.10.2020 13:19 Відповісти
Для Рожковой? Её давно нужно было убрать.
показати весь коментар
21.10.2020 16:58 Відповісти
За що? Перше. Друге. Чому ж не прибрали? Реакції МВФ та Світового Банку бояться?
показати весь коментар
21.10.2020 19:57 Відповісти
Грошей треба так, що аж біда. А заробляти зелені не вміють. Лише красти з фондів, б'юджету і Національного банку.
показати весь коментар
21.10.2020 22:04 Відповісти
Рожкова - ватница, которая на рашу работала
показати весь коментар
21.10.2020 18:08 Відповісти
є факти чи як завжди піздьож?
показати весь коментар
21.10.2020 18:56 Відповісти
Нічого собі, хіба так можна, посадили суперпрофі на голу зарплату у якигось 47-100тис.грн., а всі схеми перебрали собі. На тобі методологію, управління фінансуванням неіснуючим недержавним пенсійним фондом. А... могли і за грати відправити за причетність до схем Лери і Ко. Ой, чого це так недобре поступає Зе команда?
показати весь коментар
21.10.2020 14:05 Відповісти
Не можуть зелені нарити ті схеми. Допоможіть.
показати весь коментар
21.10.2020 14:11 Відповісти
В этом вся гнусавая погань: морду набить боится, но нагадить под порогом не забудет.
показати весь коментар
21.10.2020 14:18 Відповісти
А тим часом ... https://biz.censor.net/news/3225924/*******************************************
показати весь коментар
21.10.2020 14:25 Відповісти
ничего... эти деятели так поднаторели трахать государство, что дама пойдет в суд и взыщет зря-плату за несколько лет вперед и назад... зачем ей полномочия? там зря-плата такая, что в Белом доме завидуют.
показати весь коментар
21.10.2020 15:47 Відповісти
Суть не в тому скільки отримає вона, а в тому скільки, після її звільення, коломойський вижме з України. І як швидко наступить дефолт? І як швидко, за порадою бені, поповзуть до кацапів за 100 лярдами в обмін на український суверенітет?
показати весь коментар
21.10.2020 20:01 Відповісти
Прощавай МВФ. Зустрічаємо кризу.
показати весь коментар
21.10.2020 15:54 Відповісти
Польша и Япония послали МВФ далеко и навсегда - и живут как Украине и не снилось ....
показати весь коментар
21.10.2020 18:18 Відповісти
ага, тока ты, кретин, забыл упомянуть, что сначала та же Польша ВЫПОЛНИЛА в полном объёме (1990-е) программу МВФ и только благодаря МВФ стала такой )
показати весь коментар
21.10.2020 18:57 Відповісти
Це не кретини, це троляки коломойсько- фуйлові.
Тему, "послать МВФ", вони ще з лайносеріала "слуга наріду" розкручують.
показати весь коментар
21.10.2020 20:03 Відповісти
але ж воно чавунне... Японію для порівняння привело.
показати весь коментар
22.10.2020 00:01 Відповісти
Очередной плевок в лицо Европе и МВФ.
показати весь коментар
21.10.2020 16:51 Відповісти
Народ, вы хотя бы про эту рожкову в интернете почитали
показати весь коментар
21.10.2020 18:09 Відповісти
ну, зацитируй ФАКТЫ (а не ****** желтой прессы)
показати весь коментар
21.10.2020 18:57 Відповісти
Лучше почитай про Каломойшу
показати весь коментар
21.10.2020 20:08 Відповісти
Ну все, теперь дела наладяться...
показати весь коментар
21.10.2020 20:08 Відповісти
Кирилл Шевченко, кто ты, Зе-леная подтирка, или независимый НБУ? Мы с МВФ уже попкорн съели и не поняли...
показати весь коментар
22.10.2020 00:04 Відповісти
Вот оно что Михалыч ... А я думал в системных компаниях менеджера оценивают по результатам работы. А тут оказывается: https://biz.censor.net/news/3223658/glava_nbu_obyasnil_prichiny_vygovora_rojkovoyi_i_sologubu и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка. Опять в уши сцыте? Попытка считать всех идиотами, а себя самыми умными заканчивается 73%.
показати весь коментар
22.10.2020 11:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 