Евросоюз напомнил о необходимости сохранения независимости НБУ для выделения помощи Украине

Независимый и профессионально управляемый Национальный банк Украины (НБУ) имеет решающее значение для макрофинансовой поддержки со стороны Европейского Союза и других международных партнеров.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сильный, независимый и профессионально управляемый НБУ имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на благо граждан Украины и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров", – написал Маасикас в Twitter.

В свою очередь важность сохранения независимости НБУ для получения финансирования от Еврокомиссии признал министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

"Сейчас проводятся технические процедуры и консультации по определению финансовых условий предоставления Украине первого транша 600 млн евро. Для Европейской Комиссии важно понимание сохранения независимости Нацбанка, соблюдения верховенства права, их интересует прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и состояние переговоров Украины с МВФ", – рассказал Марченко в интервью Mind.ua.

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Как сообщалось, на пятницу, 16 октября, назначено внеочередное заседание Совета Национального банка Украины (НБУ).

Напомним, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.