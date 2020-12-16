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После двух дней протестов Зеленский поручил заняться проблемами предпринимателей Ермаку

После двух дней протестов Зеленский поручил заняться проблемами предпринимателей Ермаку

Президент Владимир Зеленский решил создать координационный совет с целью наработки законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

По словам Ермака, в состав координационного совета войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента.

Глава Офиса президента сообщил, что он лично возглавит координационный совет и будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности детали использования РРО.

По словам Ермака, Зеленский осознает социальную функцию системы упрощенного налогообложения и важность малого и среднего бизнеса для социальной и политической стабильности в Украине.

Глава Офиса президента добавил, что он уже передал главам областных государственных администраций поручения президента сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Как сообщалось, на Майдане Независимости в Киеве второй день продолжается протест предпринимателей. Участники протеста требуют, чтобы правительство не запрещало им работать во время локдауна с 8 по 24 января.

Между протестующими и полицейскими постоянно возникали стычки, силовики применяли слезоточивый газ. В Нацполиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках. Вечером 15 декабря протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция их снесла.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) підприємці (243) Єрмак Андрій (70)


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Топ коментарі
+13
кокс убивает мосх !!!!!
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16.12.2020 21:05
+8
У Зели задержка два дня!.. Блин! Это залет!..
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16.12.2020 20:36
+6
У ФОПів проблем немає, є безмежна наглість. Він проблемами країни буде займатися? то проблеми Татарова вирішує, то проблеми вагнерівців, а тепер вирішує проблеми хитрозроблених ФОПів і євробляхерів.
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16.12.2020 20:31
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У ФОПів проблем немає, є безмежна наглість. Він проблемами країни буде займатися? то проблеми Татарова вирішує, то проблеми вагнерівців, а тепер вирішує проблеми хитрозроблених ФОПів і євробляхерів.
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16.12.2020 20:31 Відповісти
У Зели задержка два дня!.. Блин! Это залет!..
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16.12.2020 20:36 Відповісти
кокс убивает мосх !!!!!
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16.12.2020 21:05 Відповісти
Цікаво, хто той "велічайший", який останні півтора роки в турборежимі створює проблеми, а потім з "АтеческАй заботой" їх долає?
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16.12.2020 23:04 Відповісти
почему вся страна палит налоги ..вся страна я имею в виду на'мніх работников заводов и др предприятий работающих в белую а эти сцуки не хотят показывать ОБЪЁМЫ которые идут мимо налогов.. я ФОП на 3 группе без ндс 5% от оборота .. заплатил 144000грн за год в бюджет плачу честно потому что всё прозрачно еле свожу концы с концами... сосед держит на барабашке рынке всего то ТРИ лоточка..и за год 3хкомнатную хатынку купил и авто за 30 тыс баков.. налогов заплатил то всего то 6000 в год!!!!!
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17.12.2020 09:36 Відповісти
Ермак все "разрулит".))))) Вообще мне кажется что это какой-то смотрящий из непонятных структур, и он рулит страной. Как в 90х бандиты назначали свой менеджмент в отжатой фирмы, так и в Украине - выбрали Зеленского, а управляет Ермак и Татаров каждый по своим направлениям. Если при Яныке ОПГ было централизованное то сейчас ОПГ - децентрализованное.
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17.12.2020 10:36 Відповісти
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17.12.2020 11:11 Відповісти
https://news.hvylya.net/221524-ukraincam-obyasnili-prichinu-zaoblachnyh-tarifov-na-zhkh Украинцам объяснили причину заоблачных тарифов на ЖКХ
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17.12.2020 11:38 Відповісти
Какие еще "заоблачные"? Ты с тарифами в ЕС знаком?
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17.12.2020 12:07 Відповісти
А Бубочка берет все под личный контроль?)) Если да, то я спокоен за успех дела)
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17.12.2020 12:06 Відповісти
Ужас, за год разрушить страну! Рукожопый презедент, как царь Мидас наоборот, все чего коснется превращает в дерьмо! Вован Зе, который НЕлох Полностью несет ответственность за все происходящее ******** в стране!
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17.12.2020 13:05 Відповісти
Єто они тобой займутся.
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17.12.2020 13:08 Відповісти

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