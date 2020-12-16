После двух дней протестов Зеленский поручил заняться проблемами предпринимателей Ермаку

Президент Владимир Зеленский решил создать координационный совет с целью наработки законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

По словам Ермака, в состав координационного совета войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента.

Глава Офиса президента сообщил, что он лично возглавит координационный совет и будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности детали использования РРО.

По словам Ермака, Зеленский осознает социальную функцию системы упрощенного налогообложения и важность малого и среднего бизнеса для социальной и политической стабильности в Украине.

Глава Офиса президента добавил, что он уже передал главам областных государственных администраций поручения президента сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Как сообщалось, на Майдане Независимости в Киеве второй день продолжается протест предпринимателей. Участники протеста требуют, чтобы правительство не запрещало им работать во время локдауна с 8 по 24 января.

Между протестующими и полицейскими постоянно возникали стычки, силовики применяли слезоточивый газ. В Нацполиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках. Вечером 15 декабря протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция их снесла.