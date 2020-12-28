ВАКС отложил избрание меры пресечения Татарову из-за неявки прокуроров

Высший антикоррупционный суд отложил заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров на заседание.

В суд поступила информация об изменении процессуального руководителя и назначении прокуроров Офиса генпрокурора по данному делу, сообщает Интерфакс-Украина.

Поскольку участие прокурор при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения является обязательным, ВАКС отложил рассмотрение до 30 декабря 10:00.

Как писал БизнесЦензор, заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко в ночь на 24 декабря передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Службе безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов.

Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурнатов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ.

Напомним, ранее подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

Тем временем журналисты выяснили, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила в Киеве землю под застройку сразу после назначения Татарова заместителем главы Офиса президента.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.