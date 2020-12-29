Нацполиция выдвинула новые обвинения против Микитася (обновлено)

Бывший владелец компании "Укрбуд", фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.

Как пишет главред ЦензорНет Юрий Бутусов в Facebook, сегодня в 6:00 следователи Национальной полиции зашли в дом Микитасю. Полицейские проводят обыск согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека. Адвокаты Микитася готовят заявление.

Сайт Национальной полиции Украины сообщает без уточнения имен подозреваемых, что владелец известной строительной компании подозревается в похищении человека.

По данным Нацполиции, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.

"Заказчиком оказался владелец известной строительной компании, а организатором - лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства", – сообщает Нацполиция.

По данным следствия, исполнители – члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тысяч.

Сейчас на основании обоснованных доказательств заказчику – владельцу известной строительной фирмы – сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

30 ноября о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК) по этому делу сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ).

Детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурнатов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа.

Известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Уже после увольнения из "Укрбуда" он вместе с бывшим руководителем в МВД Василием Фаринником стал сооснователем адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко" и одноименного общества с ограниченной ответственностью (сейчвас название изменено на ООО "Правовая компания "Креденс"). По данным издания Liga.net, эту фирму называют "юристами Портнова", бывшего заместителя глав Администрации президента Виктора Януковича, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.