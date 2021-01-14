Почти 40% заемщиков банка "Аркада" подали заявки на реструктуризацию ипотеки

На сегодня почти 40% заемщиков АО АКБ "Аркада" подали заявки на реструктуризацию задолженности по ипотечным кредитам.

Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай, передает пресс-служба учреждения.

"На начало января, 285 заемщиков банка "Аркада" выразили свое желание присоединиться к программе реструктуризации ипотечных кредитов физических лиц. Это – почти 40% от общего количества физических лиц-заемщиков банка", – сказала замглавы Фонда.

По ее словам, Фонд гарантирования инициировал ряд изменений в программу реструктуризации ипотечных кредитов физических лиц, которые вступили в силу с 5 января.

Среди введенных Фондом изменений: продление периода реструктуризации; увеличение обеспечения кредитного обязательства при проведении реструктуризации за счет принятия в обеспечение дополнительного недвижимого имущества; неустойка, право на которую возникло до проведению реструктуризации, не применяется при погашении долга по кредитному договору; дифференцированный подход к размеру авансового платежа при проведении реструктуризации в зависимости от вида имущества, являющегося предметом ипотеки (для имущественных прав на недвижимость, в том числе в недостроях, он составит 5%).

Также Фонд предусмотрел возможность проведения реструктуризации на период, превышающий срок ликвидации банка и установление размера минимального платежа на период реструктуризации в размере 2000 грн.

Читайте также: Прокуратура сообщила о подозрении президенту банка "Аркада"

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева сменил управляющего Фонда финансирования строительства ЖК "Патриотика" и ЖК "Эврика": вместо банка "Аркада" им стало ООО "Финансовая компания "Гарант Капитал".

ФК "Гарант Капитал" имеет в структуре собственности 11 участников, и доля ни одного из них не превышает 10%. При этом среди совладельцев "Гарант Капитала" указаны менеджеры, связанные с бизнесом застройщика и нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

Читайте также: Нардеп от партии Медведчука рассказал о переговорах о достройке домов банка "Аркада"

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.