Госпредприятие Минздрава вновь обвинило Степанова в срыве закупок лекарств

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" не может начать закупки медицинских изделий, поскольку Минздрав затягивет утверждение требований к товарам и препаратам, которые нужно закупить.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия в сети Facebook.

Согласно сообщению, 5 марта Министерство здравоохранения утвердило паспорт бюджетной программы, который регулирует выделение средств на централизованную закупку лекарств и медицинских изделий по направлениям лечения и профилактики болезней.

Однако утвержденных документов недостаточно для того, чтобы начать закупочные процедуры в 2021 году.

"До сих пор не утверждены медико-технические требования (МТТ) по каждой номенклатурной позиции и количество товаров к закупке по остальным направлениям... Без этих документов, а также их проверки на отсутствие дискриминационных условий, мы не можем объявить процедуры", – подчеркивается в сообщнии.

В МЗУ напоминают, что в октябре прошлого года Кабмин предоставил Минздраву полномочия утверждать требования к товарам и услугам, которые являются предметом закупки. Постановлением Кабмина также предусматривается утверждение сроков утверждения таких требований. Однако такой порядок до сих пор не утвержден Минздравом.

"Итак, временные рамки предоставления документов не регулируются никакими нормативами... Мы ожидаем скорейшего принятия всех документов, необходимых для старта закупочных процедур. Иначе есть риск повторения ситуации 2020 года. Тогда Минздрав слишком поздно довел документы для старта закупок, что привело к тому, что часть процедур не была завершена до конца бюджетного периода", – заявляют в МЗУ.

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Как сообщалось, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" ранее уже обвиняло министра здравоохранения Максима Степанов в срыве закупок медпрепаратов и давлении на руководство предприятия для определения конкретных поставщиков. Сам Степанов обвинения отрицал, перекладывая вину за невыполнение плана закупок лекарств на руководителей МЗУ.

В начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на основании обращения главы МЗУ. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

После начала расследования министр здравоохранения Максим Степанов назвал его причиной срыва переговоров о закупке дополнительных доз вакцин и попыткой срыва вакцинальной кампании.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.



Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн дох вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.