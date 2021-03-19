Офис Зеленского заявил об обеспокоенности конфликтом в руководстве Нацбанка

Офис президента Владимира Зеленского заявляет об обеспокоенности конфликтом в руководстве Национального банка Украины (НБУ).

Об этом говорится в заявлении ОП в сети Facebook.

"В Офисе президента растет обеспокоенность внутренними распрями в Национальном банке Украины. Офис президента призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели – макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина", – сказано в сообщении.

В то же время в Офисе президента утверждают, что Владимир Зеленский "не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей".

"Офис президента Владимира Зеленского при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньгами, связанными с "Приватбанком", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, согласно информации в СМИ, Офис генпрокура возбудила уголовное дело в отношении Екатерины Рожковой и нескольких других сотрудников Нацбанка, участвовавших в расследовании и национализации "Приватбанка" в 2016 году, по обвинению в государственной измене и растрате.

Сама Рожкова заявила, что ей не известно о расследовании прокуратуры, но Национальный банк ведет внутреннее расследование касательно сотрудничества Нацбанка с компанией Kroll Inc., консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters в деле о выводе из "Приватбанка" $5,5 млрд до его национализации бывшим руководством во главе с Игорем Коломойским.

Напомним, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля 2020 года подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.