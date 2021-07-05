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Новини
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"Газпром" вновь отказался увеличить транзит газа через Украину и Польшу

Российский "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли в понедельник на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

На аукционе "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки), передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь польская Gas System выставила мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки.

Первоначально ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в стуки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в $450 за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов.

В свою очередь цены на газ на украинском рынке превысили 15 тыс. грн за тысячу кубометров, что является новым абсолютным рекордом. Однако благодаря высоким запасам в хранилищах газ в Украине все еще торгуется ниже, чем в Европе.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем. Ранее в этом году "Газпром" также не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7941) Газпром (2555) транзит газу (644) Оператор ГТС (453)


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Топ коментарі
+7
Україна повинна повністю відмовитись від кацапського транзиту. Ми не можемо постійно залежати від придурі, "хотєлок" та відвертого економічного шантажу сусідів. Розвиваючи альтернативну енергетику та займаючись впровадженням енергозберігаючих технологій ми заробимо набагато більше ніж 3 млрд.баксів за транзит який робить кацапів багатшими а нас залежними від сумнівних халявно-трубних відрахувань. Це мільйони робочих місць в Україні і мільярди в бюджет країни. ********* має бути повністю заблокований зі сторони України.
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05.07.2021 14:45
+2
А в чому проблема? Збыльшуйте власний видобуток ы транспортуйте в Эвропу. Клепки немаэ ?
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05.07.2021 16:57
+2
Все, мышебратский транзит кончился. Ни германия Ни США тут ничего не сделают. ********* будут душить экономически. Это потеря - 3 лярда баков в год. Жаль, запороли внутреннюю добычу , может это послужит толчком к развитию ?
Единственное - за все это заплатит конечный потребитель - рядовой гражданин Украины Спасибо витренкам и другим многомиллионным шлюхам
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05.07.2021 17:21
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А чому б Польщі не прикрутити вентиль на білоруському газогоні, зовсім. Від цього вона принаймні нічого не втратить (бо в Росії не буде іншого варіанту як завести білоруські обсяги в Європу через Україну і ту ж Польщу)? А ось Росії доведеться додатково збільшувати субвенції для Лукашенка.
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05.07.2021 13:46 Відповісти
Україна повинна повністю відмовитись від кацапського транзиту. Ми не можемо постійно залежати від придурі, "хотєлок" та відвертого економічного шантажу сусідів. Розвиваючи альтернативну енергетику та займаючись впровадженням енергозберігаючих технологій ми заробимо набагато більше ніж 3 млрд.баксів за транзит який робить кацапів багатшими а нас залежними від сумнівних халявно-трубних відрахувань. Це мільйони робочих місць в Україні і мільярди в бюджет країни. ********* має бути повністю заблокований зі сторони України.
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05.07.2021 14:45 Відповісти
так кацапы этого и хотят,прекратить транзит. от чего отказываться?от того чего не будет ?
"Розвиваючи альтернативну енергетику та займаючись впровадженням енергозберігаючих технологій ми заробимо набагато більше ніж 3 млрд.баксів за транзит"
так Ахметка и развивает альтернативную энергетику,за счет АЭС правда и за счет лохов которые за этот банкет платят и будут платить еще больше. не МЫ,а он уже зарабатывает.
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06.07.2021 13:08 Відповісти
Відмова України означає прийняти створену ворогом реальність і не навязувати себе в якості партнера іншим країнам. Замість цього зосередити зусилля на власній енергетичній програмі. Якщо ми не можемо змусити інші діяти в наших інтересах то нам варто розраховувати на власні сили з урахуванням протидії ворогів які, як казала Голда Мейер, "хочуть бачити нас мертвими".
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06.07.2021 13:30 Відповісти
А ми і так приймаємо участь - платимо податки та ухиляємось від податків для самостійної модернізації власних осель. Нам не варто утримувати ту частину труби яка знаходиться на кордонах з ***********. Ми маємо інші джерела видобутку власного газу і повинні переплановувати систему відповідно до їх розташування в країні. На зебілів може розраховувати лише зебіл. Була б моя воля то я б їх посадив у вязницю по статті 111 (державна зррада).
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06.07.2021 13:38 Відповісти
Теперь те три млд$ будет зарабатывать германия
Польша немножко умнее хоть немножко
Но будет зарабатывать на транзите
По немножко везде -- живут лучше нас
Сделайте альтернативу гаспрому
Потом распускайте слюни
Альтернативная хорошо
Не у всех есть платить 20% з/п за электоэнергию
Мислите не высокими материями
А так вроди бы себе ищите выгоду
Будет выгодно вам -- будет выгодно Украине
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05.07.2021 16:34 Відповісти
Мені не вигідно існування ********** і живих скаженних свинособак взагалі! І що з того? Моя позиція ніяким чином не впливає на рішення кацапського газпрому і українського нафтогазу. Тому я змушений вирішувати проблеми енергетичної залежності власними силами в приватному господарстві. І мені це крок за кроком вдається! В результаті реалізації проекту мій будинок колись таки буде повністю автономним. В Україні існує культ господаря і кожен господар має протидіяти мародерам і халявщикам.
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06.07.2021 13:47 Відповісти
А в чому проблема? Збыльшуйте власний видобуток ы транспортуйте в Эвропу. Клепки немаэ ?
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05.07.2021 16:57 Відповісти
"В свою очередь цены на газ на украинском рынке https://biz.censor.net/n3274697 что является новым абсолютным рекордом. Однако благодаря высоким запасам в хранилищах газ в Украине все еще торгуется ниже, чем в Европе. Источник: https://biz.censor.net/n3275134".
Газ украинской добычи стоит 2.40 грн. Мародеры.
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05.07.2021 16:59 Відповісти
Ви дійсно вірите, що в якійсь країні якійсь товар може коштувати 20 центів, в той час як у всіх сусідніх - сто доларів? Ви серьозно в це вірите?
І навіть думка не спадає на голову, що якби б таке було можливим, то товара по 20 центів в продажу б не було взагалі?
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05.07.2021 17:41 Відповісти
Ви і зарплати і пенсії і ціни на ввесь спектр товарів порівняли? Ви дійсно це зробили?
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05.07.2021 20:32 Відповісти
Яке відношення те, що ви мало заробляєте має до ціни на газ? Спробуйте на базарі купити щось дешевше, розповідаючи, що у вас маленька зарплата. Поки комунізм з голів не вивітриться - так і будете сидіти в злиднях.
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06.07.2021 11:55 Відповісти
Ви реально вважаєте, що світова ціна товару повинна бути в залежності від Вашої зарплатні? Це якась новітня економічна теорія, автором якої Ви, мабуть, є?
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06.07.2021 21:05 Відповісти
Все, мышебратский транзит кончился. Ни германия Ни США тут ничего не сделают. ********* будут душить экономически. Это потеря - 3 лярда баков в год. Жаль, запороли внутреннюю добычу , может это послужит толчком к развитию ?
Единственное - за все это заплатит конечный потребитель - рядовой гражданин Украины Спасибо витренкам и другим многомиллионным шлюхам
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05.07.2021 17:21 Відповісти
Каждому ватному чмошнику в штаны насрал витренко, видимо за то что хоть раз за 30 лет опустил кацапских мразей. Ещё для каждого ватного чмошника всегда новость что срашка использует энергоресурсы как оружие.
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05.07.2021 17:51 Відповісти
До речі, Коболев зробив дійсно багато для нафтогазового сектору України. А Вітренко - доволі продажна курва, за що його й ******* "зелені" покидьки
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05.07.2021 22:46 Відповісти
пердачину в тазик с водой опусти
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06.07.2021 08:31 Відповісти
если ты про себя, то сочувствую
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05.07.2021 17:54 Відповісти
От же ш вражина...
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05.07.2021 18:29 Відповісти
Пропоную продати приблизно 50% газопроводу іноземним компаніям, вони зможуть купувати кацапгаз на кордоні з Украіною, що в свою чергу завдасть шкоди сусіду
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05.07.2021 20:15 Відповісти
прокачивая газ по своей территории мы заправляем росийские танки. Банковая это филиал Шойгу. Поскорей бы прекратился гуркот газа под нашими ногами страшно токсичного газа. Разволновался, я, пойду кофейку сварю на газе из франчузщины...
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06.07.2021 05:30 Відповісти
Это у тибя после обнуления
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06.07.2021 07:22 Відповісти
сушим кизяк "це еуропэйцы."
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06.07.2021 13:26 Відповісти

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