Транзит российского газа через Украину упал за полгода на 13%

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-июне 2021 года составил 21,7 млрд кубометров, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (24,9 млрд кубометров).

В том числе в июне 2021 года транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 3,72 млрд кубометров, что почти равно показателям мая, сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

"Газпром" использует все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа", – отмечается в сообщении.

В том числе в июне Оператор ГТС Украины протранзитировал в Польшу 0,33 млрд кубометров газа, в Словакию – почти 2,44 млрд кубометров, в Венгрию – 0,78 млрд кубометров, в Молдову – 0,17 млрд кубометров.

Оператор ГТС напомнил, что с апреля выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности точки соединения "Суджа" на границе РФ-Украина в объеме 63,7 кубометров в сутки. Однако эти мощности не были забронированы, а значит, что "Газпром" не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС несмотря на дефицит газа в Европе, что уже привело к росту цены на газ до исторических максимум от 2008 года – 37 евро за МВт/ч, или более $450 за тысячу кубометров.

"При этом ПХГ Европы не заполнены и наполовину, а вскоре ситуация только усугубится: с 6 до 10 июля будет остановлена магистраль "Ямал-Европа", а с 13 до 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод "Северный поток-1". Несмотря на эти обстоятельства, дополнительные мощности на июль 2021 года в точке соединения "Суджа", а также точках выхода из Украины в страны ЕС, снова не были выкуплены", – подчеркивают в ОГТСУ.

Более того, 5 июля на годовых аукционах на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform не были забронированы дополнительные мощности на газовый 2021-2022 год (период с 1 октября 2021 года до 30 сентября 2022 года). Для годового бронирования Оператор ГТС Украины предложил дополнительные мощности в точках соединения "Суджа" и "Сохрановка" объемом в 15 млн кубометров в сутки (дополнительно к уже забронированным по долгосрочному контракту 40 млрд кубометров в год).

"Оператор ГТС Украины является надежным партнером стран Европы, готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе. Если "Газпром" не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить другим российским и среднеазиатским добытчикам газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС", – подчеркнул гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

По мнению руководителя Оператора ГТС, Европейскому союзу следует дать оценку действиям "Газпрома" и остановить злоупотребление доминирующей рыночной позицией со стороны "Газпрома" с целью добиться одобрения запуска проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд кубометров). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн кубометров при забронированных 178 млн кубометров.

В 2021-2024 годах на украинском газотранспортном коридоре действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома": 40 млрд кубометров (110 млн кубометров в сутки) после 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году.