Парламентские комитеты девяти стран выступили против "Северного потока-2"

Главы парламентских комитетов по международным отношениям США, Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы выступили с совместным заявлением против недавнего соглашения между США и Германией, позволяющего завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

В частности, в заявлении комитета по международным отношениям Сената США говорится о том, что паралментсткие комететы указанных стран рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект, направленный на расширение влияния России на Европу за счет доминирования на энергетическом рынке, передает Интерфакс-Украина.

Указывается, что завершение строительства трубопровода усилит влияние российского газа на энергетический баланс Европы, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и Соединенных Штатов, а также поставит под угрозу и без того шаткую безопасность и суверенитет Украины.

"Более того, завершение проекта "Северный поток 2" даст России еще один инструмент давления и шантажа на Украину. Она продолжает сталкиваться с жестокой агрессией России и военной оккупацией ее территорий из-за своего проевропейского выбора. В результате погибло более 14 тыс. украинцев, и каждую неделю все больше украинских солдат отдают свои жизни, защищая свою родину и всю Европу. ЕС и США должны работать вместе, чтобы усилить санкционное давление на Кремль, чтобы противостоять агрессии в Украине", – подчеркивается в заявлении.

Главы парламентских комитетов по международным отношениям отметили, что вероятные последствия завершения строительства и эксплуатации "Северного потока-2" заключаются в подрыве развития единого, либерализованного и открытого европейского рынка за счет консолидации источников поставок в системе "Северный поток-2" и сдерживания инвестиций в альтернативные варианты.

"Мы ожидаем от Германии четкого обязательства снизить зависимость от газа, импортируемого из России, и перейти к зеленой энергии. Мы исходим из того, что Германия будет со всей ответственностью относиться к этим целям. Нам необходимо взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, чтобы предотвратить углубление текущего кризиса безопасности, усугубляемого угрозами, создаваемыми "Северным потоком-2", – заявили парламентарии.

Они призвали НАТО в меняющейся обстановке по безопасности в регионе взять на себя обязательства по усилению сдерживания, особенно на восточном фланге от Балтийского до Черного моря.

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в альянс НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованию, а также демократию и права человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в Европейском Союзе для Украины", – подчеркивается в совместном заявлении.

Главы парламентских комитетов заявили, что настаивают на том, что любые дальнейшие договоренности по "Северному потоку-2" потребуют консультаций в трансатлантической семье.

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Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.