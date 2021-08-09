Оператор ГТС выставил на аукцион дополнительные транзитные мощности на сентябрь

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" 16 августа проведет аукцион на дополнительные твердые транзитные мощности на сентябрь.

Об этом свидетельствуют данные платформы бронирования Regional Booking Platform, передает Интерфакс-Украина.

На аукцион, как обычно, выставлены мощности в 15 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома", который практически является единственным возможным претендентом на выставленные на аукционе дополнительные мощности, на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно докупал дополнительные твердые мощности украинского транзита по 15 млн куб. м в сутки (и не докупал предлагаемые дополнительные прерываемые транзитные мощности).

Однако после аварии на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое, "Газпром" ограничен в ресурсах газа и недозагружает ранее забронированный на год вперед газопровод "Ямал-Европа". Свободные забронированные, но недозагруженные мощности на нем составляют 55 млн куб. м в сутки.

Потоки газа как в ямальский коридор, так и в украинский идут с Надым-Пур-Тазовского региона – главной газодобычной провинции России, технологически связанной с аварийным заводом в Уренгое.

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Как сообщалось, российский "Газпром" вечером 5 августа снизил поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" более чем в два раза на фоне аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Они сократились с 2,1 млн куб. м в час в начале дня до 1 млн куб. м. Затем поставки выросли до 1,5 млн куб. м. Поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

После этого цены на газ на европейских биржах взлетели до $543 за тысячу кубометров.

Напомним, европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров.

На этом фоне российский "Газпром" отказывается бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину, а также фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.