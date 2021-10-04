Глава Оператора ГТС опроверг возобновление транзита российского газа в Венгрию

Информация о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины в Венгрию не соответствует действительности.

Об этом глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в Facebook.

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", – пояснил Макогон.

Как сообщалось, российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Этому предшествовало подписание нового контракта с венгерской MVM Group на поставку 4,5 млрд кубометров газа через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и Австрию.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал такие действия использованием газа в качестве оружия и призвал США и Германию ввести санкции против "Северного потока-2".

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.