Нацкомиссия отложила согласование договора в рамках выпуска "Укрэнерго" зеленых облигаций

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отложила запланированное на субботу согласование трехстороннего договора между самим регулятором, Министерством финансов и НЭК "Укрэнерго", предусмотренного процедурой выпуска облигаций компании под государственные гарантии объемом до 24 млрд грн.

Соответствующее решение о переносе вопроса на заседание НКРЭКУ в среду, 27 октября, принято на заседании в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Как следует из обоснования к проекту постановления, комиссия намеревалась одобрить проект трехстороннего договора (НКРЭКУ, Минфин, "Укрэнерго") о мерах по обеспечению выполнения обязательств о погашении задолженности "Укрэнерго" перед государством за выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных другим договором, заключенным между Министерством финансов и "Укрэнерго" в рамках выпуска компанией облигаций для погашения долгов перед производителями зеленой электроэнергии.

В обязательства НКРЭКУ входит установление компании тарифа в размере, обеспечивающем выполнение обязательств компании, истекающих из условий займа, в частности, покрытие затрат на погашение основной суммы и процентов.

Как было отмечено в ходе заседания, одобрить указанный договор не представляется возможным, поскольку на момент его проведения отсутствует подписанный договор между "Укрэнерго" и Минфином относительно погашения задолженности, финансовая гарантия, а также условия выпуска облигаций.

Вместе с тем в обосновании отмечается, что наблюдательным советом "Укрэнерго" и Министерством энергетики как органом ее управления согласован выпуск облигаций на международных финансовых рынках в сумме до 24 млрд грн с процентной ставкой, которая будет определена по результатам осуществления оценки стоимости (прайсинга) облигаций и сроком погашения до семи лет включительно.

"Учитывая сложную ситуацию, сложившуюся на рынке электроэнергии, с целью стабилизации его работы, повышения расчетов на рынке, поддержки ликвидности НЭК "Укрэнерго" и устойчивости ее работы, предлагается согласовать эмиссию ESG-облигаций (Environmental, social and corporate governance)", – отмечается в обосновании.

Ранее глава правления"Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что НЭК намерена по состоянию на конец 2021 года обеспечить полное погашение долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска облигаций государственного займа и собственных средств.

При этом он подтвердил, что объем выпуска облигаций будет учитывать долги перед ВИЭ-генерацией как прошлого, так и текущего года.

"Укрэнерго" сначала планировала выпуск облигаций на сумму 500 евро млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года. Затем Кудрицкий допустил, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, например, до 600 млн евро, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.

Как сообщалось, в начале февраля исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назвал быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" (ВИЭ) выпуск "зеленых" облигаций "Укрэнерго" на сумму до 24 млрд грн. Еще одним вариантом Витренко называл выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

Напомним, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос выпуска "зеленых" облигаций для расчета с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029 года.