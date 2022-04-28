Чотири енергокомпанії Євросоюзу готові платити РФ за газ у рублях, – ЗМІ

Найбільші енергетичні компанії Німеччини, Австрії, Угорщини та Словаччини готуються платити за російський газ у рублях.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, передає Forbes.

Зокрема, німецька Uniper та австрійська OMV, готуються відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку" у Швейцарії, щоб виконати вимоги Кремля щодо оплати постачання газу в російській валюті.

За даними співрозмовників видання, переговори на цю тему з "Газпромом" активізувалися з наближенням термінів оплати.



Також FT дізналося, що італійська Eni наразі зважує можливі варіанти, оскільки її наступний платіж за газ має відбутися наприкінці травня.

Раніше повідомлялося, що десять європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку" для оплати за поставки газу в рублях, як того вимагає РФ. За даними Bloomberg, чотири європейські покупці газу вже розрахувалися за поставки в рублях.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відповідне рішення "Газпрому" є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу. Водночас Європа була готова до такого сценарію, додала вона. ЄС готує скоординовану відповідь.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.