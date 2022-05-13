Росія на 50% збільшила доходи від експорту нафти, – МЕА

Доходи Росії від нафти цього року зросли на 50%, незважаючи на обмеження та відмову споживачів купувати російську сировину після вторгнення в Україну.

Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передають Порти України.

Як зазначається, Росія продовжує отримувати фінансові прибутки порівняно з першими чотирма місяцями 2021 року.

"Незважаючи на публічну критику з боку Євросоюзу щодо агресії Кремля, загальні доходи від експорту нафти цього року зросли на 50%", – йдеться у щомісячному звіті МЕА.

Росія заробляла приблизно $20 млрд щомісяця в 2022 році на сукупних продажах нафти та нафтопродуктів обсягом приблизно 8 млн барелів на добу.

За даними МЕА, ЄС залишався найбільшим імпортером у квітні, закуповуючи 43% усього російського нафтового експорту.

Російські постачання продовжували надходити, навіть коли Євроcоюз обговорює запровадження ембарго, а міжнародні нафтові компанії, зокрема Shell і TotalEnergies, зобов’язуються припинити закупівлі. Азія також залишається активним клієнтом – Китай та Індія забирають вантажі, які більше не потрібні в Європі.

Утім, МЕА фіксує ознаки того, що стійкість Росії починає знижуватися. За оцінками агентства, поставки минулого місяця скоротилися на 1 млн барелів на добу, у другій половині року втрати можуть збільшитися втричі. Санкції ЄС проти російських державних підприємств, таких як гігант "Роснєфть", набудуть чинності 15 травня, при цьому блок рухається до повної заборони постачань.

"Якщо вони будуть узгоджені, нове ембарго прискорить переорієнтацію торговельних потоків, яка вже триває, і змусить російські нафтові компанії закрити більше свердловин", – заявили в МЕА.

МЕА залишило прогноз щодо світових нафтових ринків майже без змін. Глобальні ринки палива напружені і можуть зіткнутися з подальшим напруженням у наступні місяці, оскільки попит у Китаї відновиться після низки нових блокувань через COVID-19.

Раніше повідолялося, що Євросоюз продовжує роботу над погодженням ембарго на імпорт російської нафти та повинен дійти згоди щодо цього питання на політичному рівні, тому що це стосується кожної з країн-членів.

Як раніше повідомлялося, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Також у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.