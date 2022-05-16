Німеччина планує відмовитися від російської нафти до кінця року, – Bloomberg

Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо Європейський Союз не зможе домовитися про загальноєвропейську заборону у межах наступного пакету санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на урядові джерела.



За їх словами, зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками просуваються, і уряд впевнений, що зможе вирішити логістичні проблеми, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців.



За даними міністерства економіки в Берліні, частка російської нафти уже скоротилася до 12% з приблизно 35% до війни в Україні.



Проблеми, що залишилися, включають отримання достатньої кількості альтернативної нафти для ключового нафтопереробного заводу східної Німеччини, який значною мірою залежить від російської нафти через нафтопровод "Дружба" і управляється "Роснефтью".



Нафтопереробний завод у Шведті, який забезпечує постачання палива для міжнародного аеропорту Берліна, більшості заправних станцій у столиці та прилеглій землі Бранденбург, повинен буде здійснювати альтернативні поставки через німецький балтійський порт Росток.

Старий трубопровід, що з’єднує Росток і Шведт, можна використовувати, але його відносно невеликий розмір означає, що наразі він може покривати лише до 60% повної потужності НПЗ, сказали чиновники. Влада працює над підвищенням тиску в трубопроводі та модернізацією інфраструктури, щоб до Шведта могло приходити більше нафти.



Також розглядається питання покриття попиту на паливо в аеропорту Берліна з іншого нафтопереробного заводу, можливо, в Баварії.

Раніше повідолялося, що Євросоюз продовжує роботу над погодженням ембарго на імпорт російської нафти та повинен дійти згоди щодо цього питання на політичному рівні, тому що це стосується кожної з країн-членів.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Також у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.