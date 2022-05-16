Деякі країни ЄС продовжують блокувати санкції проти російської нафти, – Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сумнів, що глави МЗС країн ЄС на зустрічі в понеділок зможуть ухвалити рішення щодо ембарго на російську нафту, оскільки низка країн ЄС не підтримує цього заходу.

Про це він повідомив напередодні зустрічі глав МЗС, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зробимо все можливе, щоб розморозити процес. Я не можу гарантувати, що це станеться, оскільки позиції деяких країн є досить твердими...Але я думаю, ми усвідомлюємо конкретну ситуацію деяких країн-членів ЄС, і всі ми докладаємо зусиль для того, щоб виступити єдиним фронтом проти РФ. Нам це вдасться зробити", – зазначив Боррель.



Він додав, що зараз у ЄС складається "об'єктивна ситуація", коли деякі країни мають більшу залежність від російської нафти, ніж інші. Через це вони стикаються з більшими проблемами.



Наприкінці минулого тижня Борель висловив упевненість у тому, що міністри закордонних справ країн ЄС досягнуть угоди щодо ембарго на російську нафту.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Посли ЄС досі обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Також у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.