Угорщина зриває запровадження санкцій проти російської нафти, – Bloomberg

Ймовірність того, що Європейський Союз запровадить ембарго на імпорт російської нафти на зустрічі лідерів блоку наступного тижня, зменшується, оскільки Угорщина продовжує блокувати ухвалення цього рішення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Агентство відзначає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан кілька тижнів тому заявляв, що для ухвалення угоди про нафтове ембарго знадобиться проведення саміту європейських лідерів, але тепер його уряд сигналізує, що наполягатиме на блокуванні цього рішення щонайменше до наступного місяця, зазначають співрозмовники агентства.

За словами європейського чиновника, знайомого з подробицями переговорного процесу, на закритій міністерській зустрічі в Брюсселі в понеділок Угорщина знову перерахувала свої вимоги для розблокування рішення про ембарго на російську нафту, вимагаючи їх задоволення до прийняття рішення про запровадження санкцій.

Інший співрозмовник агентства зазначив, що позиція Будапешта, схоже, стає більш жорсткою, а не пом’якшується.

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга заявила журналістам у понеділок, що Угорщині необхідно розробити довгострокову стратегію, яка включала б інвестиції в термінали та трубопроводи в інших країнах-членах.

Водночас деякі країни-члени ЄС запропонували виключити нафту з шостого пакету санкцій, інші припускають, що 26 членів ЄС можуть погодитися на нафтове ембарго і без участі Угорщини.

Один із співрозмовників агентства, такі ідеї можуть ще більше послабити черговий санкційний пакет і стимулюватимуть інші країни ЄС вимагати виключень і для себе. Раніше з переліку санкцій вже прибрали пропозицію заборонити танкерам європейських країн транспортувати російську нафту на вимогу Греції.

Водночас перемовини між Єврокомісією та Угорщиною тривають і все ще можуть призвести до прориву до того, як лідери країн ЄС зустрінуться на дводенному саміті в Брюсселі наступного тижня.

"Угорщина та деякі інші країни все ще порушували деякі проблеми. Я думаю, що вони вирішуються, і я сподіваюся, що через кілька днів буде введено нафтове ембарго", – сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

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Угорщина, що не має виходу до моря, раніше наполягала на тому, що санкції проти російської нафти не мають поширюватися на імпорт через трубопроводи.

Своєю чергою Єврокомісія пропонувала відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

У відповідь Будапешт вказував, що для оновлення нафтової промисловості країни знадобиться щонайменше 770 мільйонів євро, а також невизначена кількість додаткових коштів для адаптації до потенційних стрибків ціни на газ. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що для енергетичної безпеки країни знадобиться від 15 до 18 мільярдів євро.

Агентство зазначає, що Угорщина утримує одні з найнижчих цін на паливо в Європі, значною мірою завдяки субсидіям і дешевим енергоресурсам з Росії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна.

Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.