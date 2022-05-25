Польща запропонує додаткове мито для покупців російської нафти, – Моравецький

Польща запропонувала ввести додаткове мито для країн, які продовжать купувати нафту у Росії після відмови інших держав від таких постачань.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає enkorr.

"Якщо хтось імпортуватиме нафту з Росії довше і дешевше, тому що Росія хоче продати цю нафту за будь-яку ціну, це не принесе користі тим країнам і тим підприємцям, які швидше відмовляться від нафти", – заявив Моравецький.

Моравецький зазначив, що є кілька країн, які мають проблеми з дуже швидким відходом від російської нафти. З його слів, угорці в цьому питанні "на передньому плані". Глава уряду Польщі звернувся до уряду Віктора Орбана з проханням якнайшвидше відмовитися від російського газу.

Так, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблоковано. Він передбачає зокрема ембарго на російську нафту. Рішення блокує саме Угорщина, яка залежить від російської сировини на 43%.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже два тижні посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.