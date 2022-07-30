Проблеми з поставками російського газу мають 12 країн Євросоюзу, – фон дер Ляєн

Проблеми з постачанням газу з Росії на даний момент тією чи іншою мірою торкнулися 12 країн ЄС.

Про це в інтерв'ю португальській газеті Diário de Notícias повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.

"Росія скоротила або перервала газопостачання 12 країн ЄС. Ми повинні підготуватися до подальших перебоїв або навіть до повного припинення постачання російського газу", – сказала вона.

Водночас, за її словами, "у першому семестрі 2022 року ми закупили 38 млрд кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), і ці обсяги більш ніж компенсують скорочення поставок російського газу на 28 млрд кубометрів".

Крім того, зазначила фон дер Ляєн, "ЄС отримує все більше газу з Норвегії, країн Перської затоки, Алжиру та регіону Каспійського моря, і результати вже видно".

"Колективна угода країн ЄС про скорочення споживання газу на 15% також є значущою. Вона допоможе створити резерви напередодні зими", – додала глава Єврокомісії.

Як повідомлялося, російський "Газпром" із 30 липня припинив постачання газу до Латвії в межах липневої заявки.

Наприкінці травня "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Нідерландів та Данії через відмову платити в рублях.

Із 21 травня "Газпром експорт" припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

Із 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.