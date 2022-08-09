Росія відновила постачання газу до Латвії (оновлено)

Російський "Газпром" відновив постачання газу до Латвії.

Це випливає з даних Європейської мережі операторів систем передачі газу (Entsog) та Conexus Baltic Grid, передає Коммерсант.

Як показують дані систем, через газовимірювальну станцію Luhamaa надходить близько 4 млн кубометрів газу на добу, через неї може йти лише російський газ.

Як повідомила агентству BNS представник Conexus Даце Балтабола, наразі природний газ надходить у зону єдиного ринку через пункт у Лухамаа на кордоні Естонії та Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона додала, що газ може придбати будь-який із користувачів системи як з Латвії, так і з інших країн.

Балтабола зазначила, що наразі газ надходить у зону єдиного ринку Латвії, і його можна транспортувати до Фінляндії, Естонії чи Литви. Це не транзит газу, наголосила представник Conexus.

Латвія почала отримувати російський газ 5 серпня. Його постачання "Газпром" зупинив 30 липня нібито через "порушення умов відбору газу".

Як повідомлялося, наприкінці липня стало відомо, що латвійський оператор Latvijas gaze продовжує закуповувати російський газ через посередника. Компанія розповіла, що купує газ не безпосередньо у "Газпрому", а оплату проводить у євро.

Минулого року приблизно 90% купленого Латвією газу припадало на Росію. У червні прем'єр Латвії Криш'яніс Каріньш говорив, що його країна не має наміру відновлювати імпорт російського газу. Його постачання до країни планується заборонити з 2023 року.

Наприкінці травня "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Нідерландів та Данії через відмову платити в рублях.

Із 21 травня "Газпром експорт" припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

Із 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.