Шольц виступив проти загальної заборони в’їзду росіян до Євросоюзу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти ідеї загальної заборони на в’їзд росіян до Євросоюзу, зокрема, з туристичною метою.

Про це він повідомив під час щорічної пресконференції передає "Європейська правда" із посиланням на Der Tagesspiegel.

"Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", – зазначив він.

За словами Шольца, ЄС уже ухвалив рішення про персональні санкції проти людей з центрів ухвалення рішень у Москві. "Ми будемо продовжувати це", – сказав канцлер.

Водночас він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, "якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних".

Як повідомлялося, Естонія заборонить в’їзд на свою територію громадянам Росії із шенгенськими візами, виданими естонським урядом.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Перед цим прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того ж посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.