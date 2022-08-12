Російська "Транснєфть" повідомила про оплату транзиту нафти до Чехії через Україну

Російська "Транснєфть" повідомила про надходження до банку платіжу за транзит нафти до Чехії через Україну.

Про це повідомив радник президента "Транснєфті" Ігор Дьомін, передає російський Forbes із посиланням на "РИА Новости".



"Є інформація про надходження грошей на рахунок банку-отримувача. Чекаємо на підтвердження про проходження коштів від "Укртранснафти", щоб можна було відкрити прокачування на Чехію. Щодо всіх проведених платежів, ми врахуємо це у подальших взаєморозрахунках", – зазначив Дьомін.



Водночас, за інформацією Reuters, європейський банк-кореспондент погодився здійснити платіж за транзит російської нафти через Україну, що дозволить відновити постачання до Чехії, якщо транзакцію підтвердять усі сторони.

Про це агентство повідомило з посиланням на Slovnaft та обізнане джерело. Проведення операції може створити умову для майбутніх платежів за транзит російської нафти до цього регіону, зазначило видання.

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Як повідомлялося, "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Згодом угорська група MOL, до складу якої належить словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, запропонувала "Укртранснафті" та "Транснєфті" обговорити можливість передати імпортерам російської нафти оплату її транзиту через Україну. У Slovnaft також заявляли, що українська та російська сторони погодились на цю пропозицію, після чого кошти від європейських компаній були перераховані "Укртранснафті".

Зрештою постачання нафти до Словаччини відновилося в середу ввечері, в Угорщину – в ніч на четвер.

Згодом у чеській компанії Mero також заявили, що сплатять за транзит російської нафти через Україну.