Польща розробляє концепцію для відмови росіянам у видачі віз

Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик, передає Європейська правда з посиланням на Польське радіо.

Вавжик заявив, що Польща виступає за розширення санкцій ЄС, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації. Водночас він визнав, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.

"Проти цього виступають великі країни-члени, включно з Німеччиною, Франціжю та Нідерландами. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", – сказав він.

Вавжик додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами та зазначив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", – додав дипломат.

Вавжик нагадав, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, у тому числі водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Перед цим прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні. Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості. До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.

Згодом представниця Європейської Комісії Анітта Хіппер заявила, що в Європейському союзі справді обговорюють питання призупинення видачі віз для росіян, однак наразі рішення про видачу віз приймають безпосередньо держави-члени ЄС, які при цьому мають гарантувати видачу віз для певних категорій.