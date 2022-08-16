Фінляндія обмежить видачу туристичних віз для росіян

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, що країна планує значно обмежити кількість туристичних віз для росіян.

Про це він повідомив телеканалу Yle.



За словами міністра, на отримання фінської візи щодня надходить близько тисячі заяв від росіян. У майбутньому це число можна скоротити до 100-200 на день.



Хаавісто додав, що міністерство готує спеціальну модель. У ній пріоритет надаватиметься заявникам, які звертаються за візою, наприклад, за сімейними обставинами, для роботи чи навчання.



"Я вважаю, що таке рішення було б цілком розумним", – зауважив міністр.



Глава МЗС підкреслив, що найважливішим було б виробити спільну позицію ЄС щодо віз для громадян РФ. При цьому він нагадав, що Фінляндія може ухвалювати рішення на національному рівні.



"Рішення на рівні Фінляндії обов'язково з'являться у серпні", – запевнив Хаавісто.



Зазначається, що сьогодні міністри обговорять можливість обмеження туристичних віз для росіян. Остаточне рішення ухвалюватиме МЗС.

Читайте також: Євросоюз почав обговорювати припинення видачі віз для росіян, – ЄК

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Перед цим прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні. Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості. До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.