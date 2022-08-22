Швеція не підтримує повну заборону видачі туристичних віз для росіян

Міністр імміграції Швеції Андерс Іґман вважає, що Європейський Союз міг би запровадити лише певні обмеження на видачу громадянам Росії туристичних віз, а не повну заборону.

Про це Іґеман заявив в інтерв’ю програмі P4 Extra на "Шведському радіо", передає Європейська правда.

"Гадаю, повне припинення (видачі віз,– ред. ) було б складно й неправильно втілити. З іншого боку, суворе обмеження шляхом, приміром, скасування спрощеної візової процедури – це те, що ми, Естонія, Фінляндія та інші, прагнули в ЄС", – зазначив міністр.

Він додав, що повне припинення видачі віз росіянам може призвести до помилок.

"Ми хочемо, щоб санкції передусім били по політичній та економічній еліті Росії. Якщо запровадити повну заборону на візи, це означає, що ані дисиденти, ані дослідники не можуть приїхати в ЄС. Такий обмін із Росією ми все ще хочемо здійснювати", – вважає Іґман.

Раніше повідомлялося, що Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.