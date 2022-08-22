Польща вимагає припинити видачу віз росіянам на рівні Євросоюзу

Польща вимагає припинити видавати громадянам Росії шенгенські візи на рівні Європейського Союзу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Шимон Шинковський вель Сенк в ефірі Польського радіо, передає Європейська правда.

"Ми вимагаємо, щоб таку обмежувальну політику припинення видачі туристичних віз було запроваджено на рівні ЄС, бо лише тоді вона матиме остаточний ефект", – сказав Шинковський вель Сенк.

Він пояснив, що тепер громадянин Росії, який не одержує візу у Польщі, може оформити її в іншій країні.

На запитання щодо позиції польської опозиції в цьому питанні заступник міністра зазначив, що, за даними опитувань, 85% громадян Росії підтримують Путіна.

"Йдеться про значну, якщо не сказати колективну підтримку цієї агресивної політики щодо України. Ми говоримо не про колективну відповідальність, а про правомірне позбавлення особливих привілеїв. Такі привілеї були надані у 1990-х роках угодою між ЄС та Росією", – сказав він, додавши, що ця угода має бути розірвана.

Водночас Шинковський вель Сенк зазначив, що сама Польща вже кілька місяців не видає росіянам туристичні візи.

"Ми обмежили видачу віз лише гуманітарними ситуаціями, там, де є карти поляка, де є члени сімей. Це вузька група. Ми обмежили видачу віз приблизно на 80%", – сказав Шинковський.

У свою чергу голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виступив проти пропозиції низки країн ЄС щодо повного припинення видачі туристичних віз громадянам РФ.

Як повідомлялося, Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.