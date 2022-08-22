Угорщина почала розслідування проти свого лоукостера Wizz Air

Уряд Угорщини розпорядився провести розслідування щодо національного лоукост-перевізника Wizz Air щодо можливих порушень законодавства про захист прав споживачів.

Про це повідомляє AP, передає Європейська правда.

Розслідування, про яке розпорядилося Міністерство юстиції Угорщини, почалося після того, як міністерство заявило, що воно отримало велику кількість скарг на авіакомпанію, що базується в Будапешті, через те, що вона не надає інформацію та допомогу клієнтам, чиї рейси затримано або скасовано.

Інші скарги включали те, що Wizz Air не надала житло та не перебронювала постраждалих пасажирів, не реагувала на скарги споживачів протягом 30 днів.

Це друге розслідування проти авіакомпанії, розпочате урядом прем’єр-міністра Віктора Орбана з червня, коли він оголосив, що запровадить податки на прибуток для галузей – від банківської справи до страхування та авіакомпаній, які отримали "надприбутки" внаслідок різкого зростання попиту після пандемії.

Раніше повідомлялося, що Wizz Air запропонує ще 100 тис. безкоштовних квитків для громадян України.

До того Wizz Air заявляла, що із жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви. Нагадаємо, що з 27 лютого авіакомпанія припинила всі рейси в Росію.

Пізніше, однак, авіакомпанія призупинила плани щодо відновлення рейсів із Москви до Абу-Дабі на тлі критики та закликів бойкотувати компанію.