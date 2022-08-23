США виступають проти загальної заборони на видачу віз громадянам РФ

Сполучені Штати не підтримують загальної заборони на видачу віз для громадян Росії.

Про це заявив речник Держдепу, передає CNN.



"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини. Ми також чітко дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії", – заявив він.

Представник Держдепу додав, що США "працюють з членами Альянсу та партнерами, щоб запровадити покарання, зокрема візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх осіб".



"З 24 лютого 2022 року Сполучені Штати вжили заходів щодо запровадження візових обмежень щодо майже 5 тис. осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності", – додали у відомстві.

У свою чергу голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виступив проти пропозиції низки країн ЄС щодо повного припинення видачі туристичних віз громадянам РФ.

Як повідомлялося, Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.