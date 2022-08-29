Тимчасова місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС 31 серпня, – WSJ (оновлено)

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з його генеральним директором Рафаелем Гроссі відвідає окуповану російськими військами Запорізьку АЕС 31 серпня і працюватиме на станції до 3 вересня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиленням на власні джерела в українському уряді.

Місія має оцінити завдані станції обстрілами збитки, перевірити системи безпеки та оцінити умови роботи персоналу.

Водночас ядерні експерти зазначали, що насправді для вирішення проблем із безпекою на ЗАЕС можуть знадобитися тижні або місці.

Сам Гроссі на своїй сторінці у Twitter заявив, що делегація МАГАТЕ вже у дорозі.

"Цей день настав, місія МАГАТЕ щодо підтримки та допомоги зараз уже в дорозі на Запоріжську АЕС. Ми повинні забезпечити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка прибуде на ЗАЕС пізніше цього тижня", – написав Гроссі.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від місії МАГАТЕ чіткої констатації фактів порушення протоколів ядерної безпеки на ЗАЕС, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, він розмовляв з генеральним директором агентства Рафаелем Гроссі в неділю та скоординував останні деталі цієї місії.

"Це було давнє прохання України до МАГАТЕ – отримати доступ до станції, у них є великий досвід в інспектуванні ядерних об'єктів по всьому світу за найскладніших обставин. Але без перебільшення, ця місія буде найскладнішою в історії МАГАТЕ, враховуючи активні бойові дії РФ на місці", – наголосив міністр.

Раніше The New York Times повідомляв, що МАГАТЕ затвердило групу експертів для місії на ЗАЕС. Список членів команди включає голову ядерної агенції Рафаеля Маріано Гроссі з Аргентини і ще 13 експертів з переважно нейтральних країн. Ні Сполучені Штати, ні Великобританія, країни, які Росія зневажає як "несправедливо упереджені через їхню рішучу підтримку України", не представлені.

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Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Пізніше електрстанцію все ж підключили до української енергомережі.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.