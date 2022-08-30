Нідерланди підтримали заборону на в’їзд для російських туристів до ЄС

Нідерланди підтримають пропозиції щодо заборони в’їзду російських туристів до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, передає Європейська правда з посиланням на RTL Nieuws.

"Ми хотіли би провести різницю між російською державою та її громадянами. Але водночас ми бачимо, що безумовно більшість людей, які приїжджають сюди, – це багаті росіяни, які часто мають зв'язки з режимом", – сказав Хукстра.

Міністр сподівається, що на зустрічі з колегами ЄС у Празі вдасться дійти єдиного рішення. За його словами, це необхідно, тому що росіяни, які мають візу до країни ЄС, також можуть відвідувати з нею решту держав-членів.

"Я сподіваюся, що зрештою ми зможемо вийти із забороною на туристичні візи. Є країни, які є дуже відвертими, а інші країни вагаються. Дипломатичні зусилля спрямовані на погодження заборони цих туристичних віз", – сказав Хукстра.

Нідерланди з квітня не видають туристичних віз росіянам. Це пов'язано із відсутністю персоналу для опрацювання заяв на отримання візи, сказав представник міністерства. Співробітники були оголошені Москвою персонами нон грата після аналогічного рішення Нідерландів.

Раніше Німеччина та Франція спільно виступили проти заборони на видачу віз для в’їзду в Євросоюзу для всіх росіян.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Ранше міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Росії.

До того він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.