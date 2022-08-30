Німеччина ініціювала часткове обмеження видачі шенгенських віз для росіян

Німеччина пропонує повністю призупинити дію угоди між Євросоюзом та РФ про полегшення візового режиму, однак не забороняти видачу туристичних віз для громадян Росії повністю.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Deutsche Welle.

Очікується, що цю пропозицію очільники МЗС країн ЄС розглянуть на неформальній дводенній зустрічі у Празі, яка відбудеться 30 та 31 серпня.

За словами Бербок, ця пропозиція може стати "мостом" між двома крайніми позиціями в ЄС – країнами, які вимагають повного припинення видачі віз росіянам та тими, хто виступає проти будь-яких візових обмежень.

Вона уточнила, що одним із пунктів пропонованого компромісу є повне припинення видачі громадянам РФ багаторічних багаторазових віз Євросоюзу. Крім того, країни Євросоюзу зможуть перевіряти, на якій підставі було подано заявку на візу, і якою є близькість заявника до російського уряду, перш ніж видавати її.

Бербок додала, що влада Німеччини дотримується позиції, що можливість потрапити з Росії до Європи, як і раніше, повинні мати не лише журналісти та опозиціонери, а й, наприклад, студенти. За її словами, не слід карати росіян, критично налаштованих щодо режиму Путіна.

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Як повідомлялося, у ЄС уже кілька тижнів триває дискусія довкола того, що росіяни їздять до Європи на шопінг чи відпочивати у відпустку, коли в Україні гинуть тисячі людей внаслідок розв'язаної Росією війни.

Зокрема, країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Своєю чергою міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Росії.

На зустрічі у Празі керівники МЗС країн Євросоюзу спробують знайти єдине рішення щодо цього питання.

Повне призупинення візової угоди, укладеної ЄС та Росією у 2007 році, може значно збільшити вартість віз до ЄС та ускладнити формальності для охочих їх отримати. Крім того, це дозволить країнам ЄС обмежити видачу шенгенських віз. Після нападу Росії на Україну Євросоюз припинив дію цієї угоди для бізнесменів, дипломатів та чиновників із Росії.