У вже державному "Сенс Банку" припинили тимчасову адміністрацію

У понеділок, 23 липня, припинено тимчасову адміністрацію в АТ "Сенс банк" (раніше – "Альфа-Банк"). Відповідне рішення було прийнято виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що тимчасова адміністрація в банку тривала менше трьох діб. "На сьогодні держава є повноцінним власником банку", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Фонді, за час роботи тимчасової адміністрації було забезпечено роботу усіх сервісів та послуг банку.

"За першу добу тимчасової адміністрації клієнти відкрили депозитних вкладів на суму 330 млн грн, що утричі більше, ніж за попередню добу. Це доказ довіри клієнтів банку до системи гарантування вкладів та держави", – повідомила директор-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.

Як повідомлялося, 22 липня Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів уклали договір купівлі-продажу акцій АТ "Сенс Банк", відповідно до якого банк переходить у власність держави.

20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визеачено органом управління корпоративними правами за акціями банку.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

5 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").