Чехія зібрала кошти на закупівлю перших 300 тисяч снарядів для України

Чехія та партнери змогли зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію з 300 тис. артилерійських снарядів для України, "проте мета – набагато більша".

Про це у п’ятницю повідомив прем'єр Чехії Петр Фіала, передає Інтерфакс-Україна.

"Велике дякую всім країнам, які вже приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію з 300 тис. артилерійських снарядів. Однак наша мета – дати набагато більше! Наша робота та наша допомога Україні на цьому не закінчуються", – зазначив він.

Прем'єр наголосив, що Чехія продовжує шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну у її боротьбі проти російського агресора.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилися Франція, Німеччина та Латвія.