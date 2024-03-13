Польща приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України

Польща також приєдналася до чеської ініціативи щодо придбання снарядів для України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на главу польського МЗС Радослава Сікорського, передає Інтерфакс-Україна.

"Так, ми беремо участь", – сказав Сікорський 12 березня на діловому сніданку у Вашингтоні.

При цьому Сікорський відмовився вдаватися до будь-яких подробиць, зазначивши лише, що йдеться про значний фінансовий внесок.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилися Франція, Німеччина та Латвія.