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Новини
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Україна другий день поспіль планує імпортувати рекордний обсяг електроенергії

електроенергія

В Україні внаслідок похолодання зростає споживання електроенергії, дефіцит фіксується більшу частину доби. Тож, сьогодні енергетики знову планують імпортувати рекордний обсяг електроенергії із сусідніх країн.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 09:30 споживання зросло на 4,5 % у порівнянні з тим же часом днем раніше. Також учора вечірній максимум споживання був на 4% вищим за максимум попереднього робочого дня – п’ятниці 10 травня.

Енергетики додають, що внаслідок масштабних пошкоджень електростанцій в енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії.

"Укренерго" також наголошує, що вчора через зростання споживання було змушене подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 24:00 до 07:00.

Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження діятимуть з 16:00 до 07:00 15 травня.

Також для подолання дефіциту залучалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

Крім того, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови планується імпорт електроенергії загальним обсягом 21 072 МВт-год, що є рекордним для України показником.

Загалом, станом на ранок, в країні знеструмлений 421 населений пункт. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Із технічних причин є знеструмлення в Київській області.

Читайте також: Погодинні графіки відключення електроенергії можуть повернутися, – голова "Укренерго"

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності.

За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

імпорт (2314) електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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Топ коментарі
+4
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14.05.2024 12:05
+3
Та вкурсі вже, що з 1 червня ціну підіймаєте на електрику!
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14.05.2024 11:54
+3
ТАрговля на крАві! Млять...
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14.05.2024 12:08
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Та вкурсі вже, що з 1 червня ціну підіймаєте на електрику!
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14.05.2024 11:54 Відповісти
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14.05.2024 12:05 Відповісти
ТАрговля на крАві! Млять...
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14.05.2024 12:08 Відповісти
Сьогодні, о 6:50 вже відключили електрику, уроди. Без попередження)) Київ))) хз яка його частина..
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15.05.2024 07:00 Відповісти
Треба б спитати у зеленського, чому лепрозорій ще не імпортує рекордний обсяг бензинів, дизпалива та электроенергії?
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14.05.2024 11:56 Відповісти
треба піймати всіх хто голосував за цих йолопів і ремнем по дупі...бо кожен раз нароблять більше чим 10 ядерний ударів а потім "а шо а шо - я тут при чому"
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14.05.2024 11:56 Відповісти
Так їх же 73 відсотка!
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14.05.2024 12:11 Відповісти
Наліпку на лоба "Зебіл" і заборону голосувати пожиттєво.
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14.05.2024 13:20 Відповісти
"...другий день поспіль планує імпортувати..." Джерело: https://biz.censor.net/n3489318

Тільки "планує" чи щось робить?
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14.05.2024 12:00 Відповісти
В цьому і є результат дій/бездіяльності Гончарука+Шмигаля та призначенців приблуд95 щодо невиконання ними законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та « Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526).
Відповідно держСекретарі, з купою заступників, цих структур, можуть це доповісти фактично!!
Вони ж, за це дійство, ще і пенсію чималу отримуватимуть…
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14.05.2024 12:08 Відповісти
Україна другий день поспіль планує імпортувати рекордний обсяг електроенергії Джерело: https://biz.censor.net/n3489318

Другий день поспіль планує?
Чи всеж-таки - планує імпортувати рекордний обсяг еллектроенергії другий день поспіль ?
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14.05.2024 12:36 Відповісти
А просто мовчки імпортувати не можна? Треба про це обов'язково потриндіти на всіх каналах? Це ніби заклик до кацапів, мовляв, давайте, пуляйте ще
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14.05.2024 13:05 Відповісти
Мовчки ніяк.
Треба ж пояснити народу куди йтимуть мільярди $ допомоги.
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14.05.2024 14:30 Відповісти
За це треба дякувати "мудрому наріду73%"! Хотіли мати Президентом веселого хлопчиська замість Шоколадного Злодія "Мародера на крові" , який робив цукерки на своїй фабриці у Ліпецьку, був відомим алкашом та ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах Хасид-ТВ перед останніми виборами Президента коли ЦЬОГО впарювали лоху73% в якості нового Президента ) - ось і маємо "веселе" життя.

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому істттттерично плювався в Папередника за те життя і ту війну! Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
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14.05.2024 14:49 Відповісти

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