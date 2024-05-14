Україна другий день поспіль планує імпортувати рекордний обсяг електроенергії

В Україні внаслідок похолодання зростає споживання електроенергії, дефіцит фіксується більшу частину доби. Тож, сьогодні енергетики знову планують імпортувати рекордний обсяг електроенергії із сусідніх країн.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 09:30 споживання зросло на 4,5 % у порівнянні з тим же часом днем раніше. Також учора вечірній максимум споживання був на 4% вищим за максимум попереднього робочого дня – п’ятниці 10 травня.

Енергетики додають, що внаслідок масштабних пошкоджень електростанцій в енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії.

"Укренерго" також наголошує, що вчора через зростання споживання було змушене подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 24:00 до 07:00.

Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження діятимуть з 16:00 до 07:00 15 травня.

Також для подолання дефіциту залучалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

Крім того, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови планується імпорт електроенергії загальним обсягом 21 072 МВт-год, що є рекордним для України показником.

Загалом, станом на ранок, в країні знеструмлений 421 населений пункт. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Із технічних причин є знеструмлення в Київській області.

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності.

За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.