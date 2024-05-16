Відключення електроенергії триватимуть до вересня і точно будуть зимою, – радник Шмигаля

Відключення електроенергії для споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Далі ситуація може тимчасово покращитися, але взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за умови відносно високих температур.

Про це на пресконференції розповів радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", – сказав Бойко.

Він пояснив, що у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Водночас знизиться споживання електроенергії завдяки все ще теплій, але вже не спекотній погоді.

Бойко наголосив, що зима буде "невідворотньо важкою" і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає. Тож уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди.

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Як повідомлялося, з 00:00 четверга, 16 травня, в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Кілька днів до цього оператор енергосистеми країни НЕК "Укренерго" був змушений застосовувати аварійні відключення світла як для промислових споживачів, так і для населення.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.