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Новини
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У Києві та чотирьох областях відключення світла розпочнуться раніше, ніж планувалось, – ДТЕК

світло

Увечері, 22 травня, графіки відключень електроенергії у Києві та ще чотирьох регіонах розпочнуться о 19:00. Раніше "Укренерго" анонсували відключення з 20:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.

У разі змін, компанія обіцяє надати оперативну інформацію на офіційному каналі у Telegram.

Уранці "Укренерго" попереджало, що відключення світла для населення та промисловості 22 травня розпочнуться з 20:00. Хоча, напередодні ввечері, обмеження споживання анонсували з 18:00.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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електроенергія (4235) ДТЕК (1359) відключення світла (599)


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та піднімайте ви вже тариф до 5 грн! не зайобуйте населення тупими імітаціями дефіциту
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22.05.2024 14:32 Відповісти
Вони на днях заявляли, що тариф піднімуть, але від відключень не відмовляться і планують робити це роками. Добре влаштувалися - можна піднімати ціни і при цьому абсолютно не перейматися якісним наданням послуг.
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22.05.2024 14:52 Відповісти
Падлюки роблять все, щоб вижити з україни максимум людей. Наче їм кацапня доплачує.
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22.05.2024 15:59 Відповісти
Тут Безкутна вирішила розказати про нову військову "еліту" від преЗЕдента, що повинна була перемагати всіх і всюди після Залужного...


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22.05.2024 14:50 Відповісти
Ахмєтов володіє найбільшою мережею сонячних станцій в Україні, нажаль, це дорого..., тому він проти того, щоб добудовувались нові енергоблоки єдиної вцілілої атомної станції..., така енергія дешева та її багато..., а так в нього буде новий Роттердам +++
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22.05.2024 14:54 Відповісти

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