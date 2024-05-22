У Києві та чотирьох областях відключення світла розпочнуться раніше, ніж планувалось, – ДТЕК

Увечері, 22 травня, графіки відключень електроенергії у Києві та ще чотирьох регіонах розпочнуться о 19:00. Раніше "Укренерго" анонсували відключення з 20:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.

У разі змін, компанія обіцяє надати оперативну інформацію на офіційному каналі у Telegram.

Уранці "Укренерго" попереджало, що відключення світла для населення та промисловості 22 травня розпочнуться з 20:00. Хоча, напередодні ввечері, обмеження споживання анонсували з 18:00.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.