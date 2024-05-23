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Новини
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Сенат Польщі ухвалив закон про обмеження допомоги українським біженцям

україна,польща

Сенат – верхня палата польського парламенту – ухвалив урядовий закон щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі внаслідок війни.

Відповідне рішення підтримали 87 польських сенаторів, чотири були проти, один – утримався, передає Укрінформ.

Нижня палата польського парламенту – Сейм – підтримала цей закон 15 травня. Зокрема, він продовжує легальність перебування і допомоги українських біженців до 30 вересня 2025 року.

Законопроєкт був розроблений урядом Польщі, депутати внесли в нього незначні поправки.

Які нововведення для біженців передбачає закон

Зокрема, депутати ухвалили поправки щодо збільшення до чотирьох місяців терміну подачі документів про тимчасове виконання фаху лікаря, стоматолога, медсестри й акушерки, а також визнання свідоцтва про освіту країн, які анулювали угоду про взаємне визнання з Польщею дипломів (таким чином зробила Білорусь).

Крім того, соціальна допомога за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) тепер надаватиметься українським сім’ям у разі, якщо дитина ходить до польської школи.

Ще одним нововведенням є можливість змінити статус перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

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Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

При цьому закон скасовує одноразову соціальну допомогу для українських воєнних біженців у розмірі 300 злотих ($75), а також грошову компенсацію для власників приватного житла, які надавали прихисток та харчування українським біженцям.

Після затвердження закону у Сеймі та Сенаті його має підписати президент. Документ має набути чинності в Польщі до 1 липня цього року.

Українці в Польщі

Посол України в Польщі Василь Зварич раніше заявив, що кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.

До того віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.

У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).

Автор: 

біженці (694) Польща (2428) допомога (1533)


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Топ коментарі
+7
Так. Вони ж вибрали нам Боневтіка, який з 21.05.2024року став Херпіду, а самі втекли? Дудки, назад в дирявий зелений гумовий човен.
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23.05.2024 17:35
+5
Всі мають зрозуміти, що шара закінчиться, коли є дійсно біженці, які залишились без житла, одежі і так далі, а є багато вмпадків, що під виглядом пострадавших, очікують на виплати і черезце поляки нас зненавиділи, бо на 1 пострадавшого біженця припадає 10 непостраждавших! В кінці кінців страждають постраждалі біженці!
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23.05.2024 15:38
+3
З початку року з Польщі виїхало 400тис, тепер поїдуть і інші, а нові не приїдуть. Буде - польська для полякув, все як хотіли? Та ні не буде. В Польщу стадами завозять індусів і зімбабавійців. Скоро буде Польська для індусів!
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23.05.2024 16:09
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Іди до дупи!

Зхарчуй свій... уй...

Цим ТИ мені допоможеш..

Халуй...
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23.05.2024 15:28 Відповісти
Таке враження наче польща зі своєї кишені платить ті копійки біженцям. Євросоюз платить за банкет каклів.
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23.05.2024 15:32 Відповісти
А Польща не в Євросоюзі? А наші біженці тільки в Польщі, чи по всьому Євросоюзі? А нашим біженцям наша влада виплачує якісь кошти на проживання і оплату послуг за квартири, чи то не наші громадяни? Знову винен хтось, тільки не наші слугориги? Ви вкурсі, що серед перших Указів Президента України в 2019 році було виплату мінімальної пенсії гроимадянам України, які виїхали на ПМЖ до Ізраїлю, але там ще не отримують пенсійного забезпечення, бо там чоловіки отримують пенсію із 67 років, а жінки із 62?
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23.05.2024 17:33 Відповісти
Всі мають зрозуміти, що шара закінчиться, коли є дійсно біженці, які залишились без житла, одежі і так далі, а є багато вмпадків, що під виглядом пострадавших, очікують на виплати і черезце поляки нас зненавиділи, бо на 1 пострадавшого біженця припадає 10 непостраждавших! В кінці кінців страждають постраждалі біженці!
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23.05.2024 15:38 Відповісти
ми їх також ненавидимо
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24.05.2024 15:18 Відповісти
до дому, до Боневтіка!
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23.05.2024 15:56 Відповісти
Так. Вони ж вибрали нам Боневтіка, який з 21.05.2024року став Херпіду, а самі втекли? Дудки, назад в дирявий зелений гумовий човен.
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23.05.2024 17:35 Відповісти
Вони вам обрали Боневтіка Хєрпіду Янелоха - а самі втікли, все вірно. Вам теж треба було тікати. Якщо шо - я порохобот.
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23.05.2024 17:52 Відповісти
З початку року з Польщі виїхало 400тис, тепер поїдуть і інші, а нові не приїдуть. Буде - польська для полякув, все як хотіли? Та ні не буде. В Польщу стадами завозять індусів і зімбабавійців. Скоро буде Польська для індусів!
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23.05.2024 16:09 Відповісти
серед індусів немає ідіотів їхати в ср*ну польщу. Вони їдуть до британії. І тільки недолугі українці туди пруться і там поневіряються
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24.05.2024 15:20 Відповісти
Не зрозумів, натепер проїзний білет важливіше паспорта?
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23.05.2024 16:58 Відповісти
Документ , а не білет , що підтверджує особу . У 2022 гому році , більшість виїхали з внутрішніми паспортами України , а на кордоні їм видали проїзний документ .
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23.05.2024 22:24 Відповісти
Чудово! Зараз повернуться усі медсестри та стоматологи, виховательки та вчителі. А то покидали своїх чоловіків, а самі там з ляхами шуримурять.
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23.05.2024 17:50 Відповісти
Ніхто не повернеться. Допомогу отримували тільки діти. У мене донька у Польщі працює і її знайомі працюють, поповнюють польську казну налогами. Ну і пенс буду їхати до цирки, в зеленій Україні нічого ловити. Чешчь.
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23.05.2024 19:11 Відповісти
Пардон, ну і я пенс їду до цурки, в зеленій Україні нічого робити. Чешчь.
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23.05.2024 19:14 Відповісти
польща бидляча страна для бидла. Жоден нормальний українець там не затримається. І жодних іноземців окрім українців там немає. Бо інших ідіотів в світі вони не знайдуть. Так що вас там чекають
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24.05.2024 15:22 Відповісти
Халява завжди закінчується...
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23.05.2024 17:53 Відповісти
Коротше кажучи: проше пана нещасного біженця-квіточки до польського хліву,чистити у свиней! А його кобєту-біженку до польського пана в опочивальню! Особисто знаю пару випадків,коли дружина гастера злигалася з пшеком-паном,чоловіка пшеки вигнали в Україну і без злотих і без дружини...
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23.05.2024 17:55 Відповісти

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