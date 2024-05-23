Сенат Польщі ухвалив закон про обмеження допомоги українським біженцям

Сенат – верхня палата польського парламенту – ухвалив урядовий закон щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі внаслідок війни.

Відповідне рішення підтримали 87 польських сенаторів, чотири були проти, один – утримався, передає Укрінформ.

Нижня палата польського парламенту – Сейм – підтримала цей закон 15 травня. Зокрема, він продовжує легальність перебування і допомоги українських біженців до 30 вересня 2025 року.

Законопроєкт був розроблений урядом Польщі, депутати внесли в нього незначні поправки.

Які нововведення для біженців передбачає закон

Зокрема, депутати ухвалили поправки щодо збільшення до чотирьох місяців терміну подачі документів про тимчасове виконання фаху лікаря, стоматолога, медсестри й акушерки, а також визнання свідоцтва про освіту країн, які анулювали угоду про взаємне визнання з Польщею дипломів (таким чином зробила Білорусь).

Крім того, соціальна допомога за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) тепер надаватиметься українським сім’ям у разі, якщо дитина ходить до польської школи.

Ще одним нововведенням є можливість змінити статус перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

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Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

При цьому закон скасовує одноразову соціальну допомогу для українських воєнних біженців у розмірі 300 злотих ($75), а також грошову компенсацію для власників приватного житла, які надавали прихисток та харчування українським біженцям.

Після затвердження закону у Сеймі та Сенаті його має підписати президент. Документ має набути чинності в Польщі до 1 липня цього року.

Українці в Польщі

Посол України в Польщі Василь Зварич раніше заявив, що кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.

До того віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.

У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).