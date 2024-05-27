Росія збільшила видобуток газу на 8% попри санкції

Видобуток газу в Росії за січень-квітень 2024 року зріс на 7,8% рік до року до 253,3 млрд кубометрів.

Про це йдеться в даних Міненерго РФ, передає enkorr.

Як повідомляється, за квітень російські компанії видобули 56,4 млрд кубометрів, що на 2,6% більше, ніж роком раніше.

Інформація про "Газпром" окремо не розкривається.

Інші виробники у січні-квітні збільшили показник на 10,8%, до 167 млрд кубометрів, за квітень – на 3,3% рік до року, до 35 млрд кубометрів.

Раніше повідомлялося, що у квітні доходи федерального бюджету Росії від нафти і газу зросли майже вдвічі до аналогічного періоду минулого року, водночас скоротившись на 6% до березня.

У бюджеті 2024 року російський Мінфін заклав зростання нафтогазових доходів на 30% до 2023 року до 11,5 трлн рублів, що становить третину від загальних запланованих надходжень до бюджету.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року нафтогазові надходження скоротилися на 23,9% до 8,82 трлн рублів з 11,59 трлн рублів у 2022 році через зниження нафтових цін та скорочення обсягів експорту газу в умовах санкцій.

Нагадаємо, доходи від газового експорту Росії за два роки впали в 4 рази.